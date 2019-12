Un año más se va y con ello algunas cosas y experiencias, pero como sabrás todavía falta sobrevivir al brindis por el 2019 que se va y el 2020 que llega. Ante esta situación y pensando en tu bienestar, te compartimos algunos alimentos que pueden ayudarte a aminorar los síntomas de la cruda. Aunque recuerda que es mejor beber sin excederse y que no hay nada que cure la resaca, ya que el cuerpo sufre un desbalance.

Los efectos de la cruda se empiezan a presentar entre 8 y 16 horas después de beber, dependiendo del organismo, pero no te preocupes con estas recomendaciones si no derrotas la resaca, por lo menos no te sentirás tan mal.

Lo primero que debes saber es que el consumo de alcohol favorece la producción de orina, lo que conlleva a la pérdida de líquidos y electrolitos durante su ingesta. Y son esos síntomas se sienten a las horas siguientes.

Los síntomas a menudo incluyen dolor de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, mareos, sensibilidad a la luz y dificultad para dormir, resultado de la deshidratación por la ingesta de alcohol que tiene un efecto diurético. Además de reducir el azúcar en la sangre.

Antes de la cruda

Si vas a consumir alcohol, no lo hagas sin haber comido alimentos previamente, pues tu cuerpo lo resentirá, ya que está débil y la mucosa que reviste el estómago y los intestinos se irrita, inflamándose, según informa el portal Health Day.

Además se recomienda comer tuna 5 horas antes de beber alcohol, ya que puede reducir hasta un 62 por ciento el riesgo de padecer resaca al siguiente día, esto de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

Así como este delicioso alimento, también se recomienda comer espárragos, ya que sus aminoácidos (aspártico) y minerales ayudan a acelerar el metabolismo del alcohol y proteger a las células del hígado contra las toxinas de las bebidas alcohólicas.

En pie de guerra

Si no tomaste las medidas necesarias recomendadas anteriormente para aminorar los síntomas de la cruda, esto para ti.

Según varios expertos comer huevo durante la cruda ayuda al hígado a eliminar sustancias tóxicas, ya que es rico en dos aminoácidos: la taurina y la cisteína; los cuales descomponen el etanol responsable de las jaquecas.

Por otra parte, consumir avena eleva los niveles de azúcar en la sangre y proporciona energía, además de neutralizar los ácidos estomacales y mejorar la digestión, informa en su página el portal healthline.

Además otro de los alimentos que te ayudarán con la cruda es el plátano, pues es rico en potasio, uno de los electrolitos que se pierde por el efecto diurético del alcohol. Además, también da energía y aumenta los niveles de glucosa en la sangre.

Y si no te convencieron estas recomendaciones, puedes comer un caldo, te ayudará a rehidratarte y reponer los niveles de sodio. Son ricos en nutrientes y vitaminas que te ayudarán a sentirte mejor.

