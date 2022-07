Pujol recibe a la chef peruana Pía León, come con ella

El próximo 10 de julio, a las 11:00 y a las 14:00 horas, Pía León tomará la cocina de Pujol para ofrecer al comensal un menú excepcional en el cual mostrará la grandeza que tiene Perú en cuento a biodiversidad, es poner sobre la mesa aquellos productos que además d ecocinar investiga: como el cacao, granos andinos, raíces y tubérculos de extrema altura, frutos de Amazonía, aromáticas silvestres y legumbres, entre otros.

Foto: cortesía

¿Quién es Pía León?

Ella es una de las mentes creativas en Mater junto a Virgilio Martínez una iniciativa que promueve la gran diversidad de Perú y más allá. Desde este proyecto se busca ser fuente de información para el mundo sobre alimentación, es educación, el sensibilizar e impartir conocimiento. Diseñar experiencias de comida que transmitan valores como conectividad (con la naturaleza y entre personas), identidad cultural, respeto y cuidado del medio que les rodea. Todo este conocimiento se traslada Central, Kjolle, Mayo y Mil, un centro de investigación enfocado en Los Andes.

Foto: cortesía Gustavo Vivanco

El año pasado fue nombrada por la lista 50 Best, The World’s Best Female Chef Award por su trabajo e impacto que logra desde Kjolle y Mil quienes lograron también durante el 2021 entrar a la lista en las posiciones 95 y 90 respectivamente.

¿Qué es Boomerang?

Es un programa de intercambio culinario que ideó Pujol y Enrique Olvera para tener cenas y comidas con talentos de otros restaurantes y países. Los cocineros Christopher Kostow (Meadowood en Napa Valley), Diego Rossi (Trippa, en Milano), Carlo Mirarchi (Robertas y Blanca en Nueva York), Bo Bech, además de Alexandre Couillon ( La Marine en Francia), y Jorge León (Alfonsina en Oaxaca).

Este programa es una oportunidad única en donde el comensal puede viajar y conocer propuestas gatsronómicas interesantes sin salir de la Ciudad de México.

Pujol

Tennyson 133, Polanco, Polanco

pujol.com.mx

IG @pujolrestaurant

Reservaciones [email protected]



