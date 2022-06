Por qué no se deben lavar los huevos

El huevo es uno de los alimentos básicos que toda familia mexicana tiene en su cocina. Además de su sabor y valor nutricional, con este ingrediente se pueden realizar múltiples platillos, por lo que es uno de los productos favoritos. No obstante, también hay que tomar en cuenta los cuidados y efectos que puede tener su preparación y consumo para evitar acciones como lavarlo, pues esto puede afectar nuestra salud.

Si eres de las persona que lava el huevo porque su cáscara no está del todo blanca o se ve un poco sucia, deberías descartar este hábito ya que puedes estar perjudicando las propiedades del producto y tu alimentación. Para que te convenzas, hoy te compartimos las razones para dejar de lavar el huevo

¿Por qué afecta el lavar huevos a mi alimentación?

De acuerdo con un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a pesar de que en muchos países existe un protocolo de cómo deben ser seleccionados y procesados los huevos que van directo a tu mesa, muchas veces el traslado o la manera en que se empaquetan provocan que su cáscara se ensucie o presente algunas manchas.

Sin embargo, lo primero que es importante señalar es que eso no significa que el producto esté echado a perder o ya no se pueda consumir. De hecho, si compras huevos y notas estos detalles, lo mejor que puedes hacer es no lavarlos.

La razón de lo anterior, señala la OCU, es que lavar el huevo para “eliminar su suciedad” resulta perjudicial, porque el agua puede facilitar la entrada de gérmenes. Y es que al lavarlos se debilitan las propiedades de la retícula del cascarón que es lo que protege los nutrientes en la clara y yema, por lo que podrías propiciar la entrada de bacterias que pueden causarte alguna infección.

No obstante, la OCU recomienda que en casos extremos, donde sí estén muy sucios, lavarlos justo antes de cocinarlos, pues de esta manera no se afectará tanto en su rendimiento nutricional.

Así, lo más recomendable es comprar los huevos y guardarlos en el refrigerador sin necesidad de lavarlos.



Tips para comprar y cuidar los huevos

Para que tengas una alimentación balanceada y la compra de huevos sea exitosa y segura para consumir, la OCU nos da algunas recomendaciones:

- Comprar los huevos con la cáscara intacta y limpia, de ser posible que se indique la fecha de caducidad del producto.

- No rompas el huevo en el borde del recipiente donde se va a batir, lo mejor es hacerlo en otro borde limpio.

- No separes las claras de las yemas con la cáscara de huevo, ya que estás se pueden contaminar de gérmenes.

- Cocina bien los alimentos que acompañarán al huevo, ya que esto puede evitar que contraigas salmonella.

- Conserva tus huevos en un lugar sin humedad y alejado de olores extraños que puedan afectar su sabor.



¿Cuántos huevos es recomendable consumir a la semana?

Los huevos son beneficiosos para tu salud porque sus claras aportan vitaminas A, D, E y K. Además, una unidad de huevo tiene minerales como hierro y zinc.

Algo importante a destacar es que, de acuerdo con diversos estudios recientes, consumir una unidad de huevo diaria, no aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y tampoco eleva el nivel de colesterol en sangre en personas sanas.

La OCU también menciona que, si eres un atleta, debes tener cuidado en el consumo de huevo, ya que si bien el ejercicio ayuda a absorber las vitaminas, minerales y nutrientes de la yema, a largo plazo, consumir huevo crudo provoca un bloqueo en el procesamiento de la vitamínica. Por ello la recomendación es que acudas con un especialista para que te genere una dieta especial según tus necesidades y características.



Ahora que ya sabes los beneficios de consumir huevo, así como las razones por las cuáles no es adecuado lavarlo, puedes seguir aprovechando todos sus nutrientes y gozar de su sabor.

