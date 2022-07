Por qué no debes tomar cerveza en vasos fríos

La cerveza es una de las bebidas favoritas de los mexicanos, y es que quién no ha degustado una de estas bebidas ya sea en tarro, con clamato o como michelada. Sea cual sea la preparación que prefieras, lo importante es que nos ayuda a refrescarnos y relajarnos sobre todo en las épocas de calor. Pero no todos saben disfrutarla de la manera correcta y uno de los mitos comunes es que debe servirse en vasos fríos.

Si eres amante de la cerveza siempre ten en cuenta que debe beberse a cierta temperatura para disfrutar su calidad. Así que deja de enfriar los vasos o jarras, en Menú te explicamos las razones por las cuales esta práctica es un error.

¿Por qué no debes enfriar los tarros para beber cerveza?

Es importante saber que el proceso de fabricación de cerveza requiere de cambios de temperatura, es por ello que existen 2 grandes familias de este producto, que son Ale y Lager.



Las cervezas tipo Ale se fermentan a una temperatura entre los 12 y 25 grados centígrados. Mientras que las que pertenecen a la familia Lager se fermentan entre los 5 y 9 grados centígrados.

Ahora, si hablamos del sabor, las bajas temperaturas potencializan la carbonatación, además de reforzar el aroma y los sabores, esto de acuerdo con el portal Cerveceros de México.

Por lo anterior, si de verdad quieres disfrutar el sabor de tu cerveza, lo mejor que puedes hacer es simplemente guardarla en el refrigerador y no servirla en un tarro, vaso o jarra que estuvo en el congelador debido a que, según el portal web de productores de cervezas Ambar, esta práctica perjudica la calidad de la bebida.

Lo que sucede es que, cuando la cerveza entra en contacto con un recipiente por debajo de los cero grados, se rompe el carbono y comienza el deshielo, lo que da como resultado una bebida con menor espuma y un sabor diferente.

Por otro lado, José L. Corral, en su portal cervezasfrías.com, indica que servir la cerveza en vasos fríos también apaga los sabores y pueden volverse más agrios. Y no solo eso, también se altera la claridad de una cerveza transparente haciendo su textura menos cremosa y más áspera.

Si necesitas una razón más, considera que si pones un recipiente en el congelador este se puede impregnar de sabores y olores de otros alimentos por lo que tu chela podría no saber bien. Además, servir la bebida en un vaso frío provoca una retención de CO2 y por lo tanto te sentirás más lleno, a lo que se llama sentirse "empanzonado".



¿A qué temperatura se debe servir la cerveza?

Según el fabricante de la marca Estrella Galicia cada tipo de cerveza tiene su temperatura ideal, por lo que desarrolló un listado de lo más recomendables para las diferentes clases:

Lagers y Pilsners: 3° a 7° C

Weissbiers, Lambics, Sours y cervezas de trigo: 4° a 10° C

Lagers oscuras: 5°a 7° C

Pale Ales e IPAs: 7° a 10° C

Stouts y Porters: 7° a 13° C

Lagers fuertes: 10° a 13° C

Oscuras Belgas: 10° a 13° C

Barley Wine y Old Ale: 10° a 13° C



¿Cómo se debe de guardar una cerveza?

Aunque no lo creas, existe una manera correcta de cuidar tu cerveza y guardarla para que se enfríe adecuadamente. Simplemente elige el lugar más fresco y oscuro en tu refrigerador.

Otro consejo es no acostarla ya que el líquido puede variar de sabor al estar en contacto con la tapa. Y no olvides que si destapas una cerveza tienes que beberla al momento o desecharla pues pierde sus propiedades y sabor.



Ahora que ya conoces la manera correcta en la que se debe beber una cerveza podrás disfrutar más de su sabor, solo recuerda, nada con exceso, todo con medida.

