¿Por qué le ponen sal al hielo de los helados?

Incluso en temporada de frío un rico helado puede ser el postre ideal. Su sabor fresco y dulce es un antojo al que pocos se resisten. Su preparación no es complicada y su consistencia perfecta se logra con algunos trucos, entre ellos el poner sal al hielo, y si no sabes por qué, lo explicamos a continuación.

Aunque hay tradiciones culinarias que se siguen haciendo a pesar de no tener un sustento científico, como frotar las puntas de los pepinos para evitar su amargor, hay otras que sí tienen todo el sentido, como la sal en el hielo, aunque muchos no saben por qué es importante.

Disfruta de un rico helado mientras aprendes algo de ciencia.

La sal, el secreto para mantener los helados

El cloruro de sodio (NaCL), comúnmente conocido como sal, es utilizado en todo el mundo para resaltar el sabor de los alimentos, pero también tiene otros usos que no todos conocen.



Imagen: Pixabay

Quizá en alguna ocasión, cuando has ido a comprar un helado o paleta de hielo, te has preguntado cómo hacen los vendedores para que sus productos no se derritan, por supuesto, la respuesta obvia son los grandes congeladores, pero quizá no sabías que la sal también es un factor importante.

Como explica el portal especializado, Enséñame de Ciencia, lo primero para entender este proceso es recordar que un helado se forma a partir de una mezcla que ha pasado de un estado líquido a uno sólido, debido a su exposición a temperaturas por debajo de su punto de congelación.



Imagen: Unsplash

Dicho lo anterior es hora de recordar tus clases de física pues, según la segunda ley de la termodinámica, los cuerpos calientes se pueden enfriar, pero, los cuerpos fríos no se calientan espontáneamente.

Así, al mezclar agua con sal, se presenta una reacción endotérmica, es decir, una que absorbe energía.

Para entenderlo mejor, para que la sal se pueda disolver, necesita calor, que toma de la lata, botella o del helado o paleta, es decir que el frío de los hielos pasará más rápidamente al recipiente dónde se encuentre la sustancia, enfriándola así, en minutos.

La ventaja de este método, más allá de enfriar en menos tiempo, es que mantiene las bajas temperaturas durante un largo periodo, razón por la cual es un ingrediente clave en la elaboración de nieves.

Además, el hielo por sí mismo no tiene la capacidad de congelar la crema, lo que impediría la conformación del helado, pero cuando se agrega sal a la fórmula, la temperatura bajará aún más, logrando la consistencia deseada.



Imagen: Unsplash

Este proceso es muy fácil de observar en las nieves de garrafa, un helado 100% artesanal que se elabora en garrafas y cubetas de madera y una combinación de frutas naturales y frutos secos. La mezcla se bate en la garrafa con una manivela y la nieve pegada en los bordes se retira con una pala.

El truco de la sal para enfriar más rápido

Ya conoces las razones por las que se le pone sal al hielo de los helados, pero más allá de una curiosidad que puedes compartir, este conocimiento te puede ayudar mucho.

Si alguna vez te ha pasado que compras cervezas para la comida pero olvidas llevarlas al refrigerador y cuando las quieres beber están a temperatura ambiente, la sal será la clave para enfriarlas rápidamente.

Y es que, como ya quedó claro, cuando requerimos enfriar rápido algún producto hasta llegar a un congelación o simplemente mantener la temperatura, lo mejor es recurrir a un poco de hielo, agua y sal.

Eso sí, no te excedas en la cantidad de sal pues, aunque obtendrás el efecto de enfriamiento, el hielo se derretirá muy rápido. La fórmula a seguir es 3 partes de hielo por 1 de sal.

