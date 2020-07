Existe una gran variedad de legumbres: frijoles, alubias, habas, garbanzos, lentejas, entre otras. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos alimentos son bajos en grasas, ricos en proteína y fibra.

Además de sus múltiples nutrientes y su bajo costo, algunos estudios han vinculado a las legumbres con una mayor esperanza de vida. Pero ¿qué tan cierto es esto?

A continuación te contamos si estos alimentos realmente pueden darte más años de vida.

Foto: Pixabay

Dan Buettner, miembro de National Geographic, descubrió 5 lugares donde las personas viven más tiempo: Okinawa en Japón; Cerdeña en Italia; Nicoya en Costa Rica; Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Se les denominó zonas azules y se establecieron los nueve factores comunes que alargan la vida de su población.

De acuerdo con el sitio oficial de las zonas azules, los frijoles, las lentejas y la soya son alimentos esenciales en la dieta de las personas centenarias. Buettner asegura que los frijoles añaden hasta 4 años a la esperanza de vida promedio.

El proyecto de las zonas azules realizó 150 encuestas a las personas más longevas del mundo y determinó cuál es la alimentación para una vida larga. Se recomienda que comas una taza diaria de frijoles u otro tipo de legumbre. También se sugiere el consumo de granos integrales, semillas, frutos secos, frutas y vegetales.

Foto: Pixabay

Por su parte, un estudio publicado en Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition evaluó los hábitos alimenticios que prolongan la vida de los adultos mayores. Se concluyó que la ingesta diaria de legumbres reduce los riesgos de mortalidad de un 7 a un 8 por ciento.

Este grupo de alimentos fue el único predictor dietético de una vida larga, sin importar el origen étnico de los participantes. La investigación siguió la dieta de 785 personas de 70 años o más en Japón, Suecia, Grecia y Australia.

Estos países se caracterizan por un consumo habitual de soya, frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos.

Foto: Pixabay

Pero ¿a qué se deben sus efectos sobre la esperanza de vida? Un artículo publicado por The American Journal of Clinical Nutrition probó que las legumbres disminuyen el riesgo de padecer enfermedad isquémica del corazón. Esta condición ocurre cuando las arterias no pueden suministrarle suficiente sangre con oxígeno al corazón, explica National Heart, Lung and Blood Institute.

Además, una publicación de Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases demostró que las legumbres bajan los niveles de colesterol LDL (malo) en la sangre. También regulan la presión arterial, los triglicéridos y la glucosa, señala Healthline. La FAO informa que estas propiedades pueden prevenir la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad.

De este modo, las legumbres podrían alargar tu vida. Complementa los beneficios de estos alimentos con ejercicio y hábitos saludables. Si tienes dudas sobre su consumo, consulta a un especialista.