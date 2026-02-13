El Museo del Pulque y las Pulquerías celebra su séptimo aniversario con una amplia agenda cultural durante el mes de febrero, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para la difusión de la cultura del pulque en la Ciudad de México y en Menú te compartimos los detalles.

Con conciertos, conversatorios, exposiciones, proyecciones documentales y actividades especiales, el recinto reafirma su compromiso con la preservación, resignificación y dignificación del maguey y las pulquerías como parte del patrimonio cultural vivo.

¿Qué actividades habrá en el aniversario del Museo del Pulque?

Durante febrero, el MUPYP ofrecerá una programación multidisciplinaria que incluye:

Conciertos de bandas nacionales e internacionales

Conversatorios sobre oficios tradicionales

Cine documental

Exposiciones temporales

Bodas Pulqueras bajo la “ley del pulque”

Talleres especializados

La celebración no solo conmemora siete años de existencia, sino también siete años de resistencia cultural, comunidad y contracultura, en un espacio que ha funcionado como punto de encuentro intergeneracional y foro para la música independiente.

Artistas invitados y comunidad cultural

En conferencia de prensa, las y los artistas invitados destacaron la importancia del museo como un foro fundamental para la escena independiente y la cultura alternativa.

Juan Hernández, vocalista de la banda homónima, celebró su participación en cada aniversario del recinto y reconoció el respaldo del museo a su proyecto musical. Por su parte, Reneé Sabina, integrante de la banda Dalton, compartió que su participación surgió gracias al impulso del público en redes sociales, quienes los etiquetaron masivamente cuando el museo lanzó la convocatoria para el aniversario.

Estos testimonios refuerzan el papel del MUPYP como espacio gratuito que fortalece la comunidad cultural de la ciudad.

Calendario completo del 7° aniversario del Museo del Pulque

A continuación, el programa oficial de actividades:

12 de febrero: Convivencia con Txarly Usher y concierto de Lagarto Metunk

Convivencia con Txarly Usher y concierto de Lagarto Metunk 13 de febrero: Concierto de Dalton

Concierto de Dalton 14 de febrero: Bodas Pulqueras y Vinil Set de Cumbia

Bodas Pulqueras y Vinil Set de Cumbia 15 de febrero: Taller de Pan Corazón y conversatorio “Pasado, Presente y Futuro del Oficio del Jicarero”

Taller de Pan Corazón y conversatorio “Pasado, Presente y Futuro del Oficio del Jicarero” 16 de febrero: Inauguración de la exposición "Los Tlachiqueros del Valle"

Inauguración de la exposición "Los Tlachiqueros del Valle" 17 de febrero: Proyección del documental "Pulque para llevar"

Proyección del documental "Pulque para llevar" 18 de febrero: Noche de celebración con Surf y Pulque "Thalasses" y "Dead Surfers"

Noche de celebración con Surf y Pulque "Thalasses" y "Dead Surfers" 19 de febrero: Concierto de “Mastuerzo” Francisco Barrios

Concierto de “Mastuerzo” Francisco Barrios 20 de febrero: Concierto de Voladora

Concierto de Voladora 21 de febrero: Inauguración de la exposición fotográfica "Haciendas Pulqueras"

Inauguración de la exposición fotográfica "Haciendas Pulqueras" 22 de febrero: Conversatorio “Pulquería Los Hombres Sin Miedo”

Conversatorio “Pulquería Los Hombres Sin Miedo” 24 de febrero: Firma de autógrafos de Royal Club y preventa para su 32 aniversario con Anxolotes, Malditos de Corazón, Revoltosos, Sociedad Capitol y Wotam

Firma de autógrafos de Royal Club y preventa para su 32 aniversario con Anxolotes, Malditos de Corazón, Revoltosos, Sociedad Capitol y Wotam 25 de febrero: "Gran Cumbión Pulquero" con Cuervos Kumbé y Conjunto Ciriguaya (Noche de Museos)

"Gran Cumbión Pulquero" con Cuervos Kumbé y Conjunto Ciriguaya (Noche de Museos) 26 de febrero: Concierto de Juan Hernández y su banda de blues

Concierto de Juan Hernández y su banda de blues 27 de febrero: Concierto de Barrio San Luis y Lapidario

Foto: Cortesía.

¿Cómo asistir a las actividades del Museo del Pulque?

Para asistir, el público deberá:

1. Ingresar al Facebook oficial del Museo del Pulque y las Pulquerías. 2. Seleccionar la actividad o concierto en la sección “Eventos”. 3. Registrarse a través de la plataforma indicada.

La entrada es gratuita en todas las actividades, excepto el Taller de Pan Corazón, que tiene un costo de recuperación de $300 pesos.

Un espacio dedicado a la cultura del pulque

Desde su apertura, el museo se ha consolidado como un recinto dedicado a preservar, difundir y resignificar la cultura del pulque, sus oficios y tradiciones. A lo largo de siete años ha trabajado para derribar mitos históricos y promover una visión contemporánea que reconoce al pulque como símbolo de identidad popular y patrimonio vivo.

El recinto cuenta con cinco salas permanentes dedicadas a la historia, producción, distribución y cultura del pulque, además de un ajolotario que forma parte de su compromiso con la preservación ambiental y el rescate de especies endémicas del Valle de México.

No es necesario tomar pulque para enamorarse de él: basta con cruzar las puertas del museo, conocer su historia y descubrir el universo cultural que rodea a esta bebida de origen prehispánico.

Foto: Cortesía.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el aniversario del Museo del Pulque? Durante todo el mes de febrero, con actividades programadas del 12 al 27 de febrero.

Durante todo el mes de febrero, con actividades programadas del 12 al 27 de febrero. ¿Cuánto cuesta entrar a las actividades? La entrada es gratuita, excepto el Taller de Pan Corazón, que tiene un costo de $300 pesos.

La entrada es gratuita, excepto el Taller de Pan Corazón, que tiene un costo de $300 pesos. ¿Dónde me registro para asistir? En el Facebook oficial del Museo del Pulque y las Pulquerías, dentro de la sección “Eventos”.

En el Facebook oficial del Museo del Pulque y las Pulquerías, dentro de la sección “Eventos”. ¿Dónde está el Museo dle Pulque y la Pulquerías? Av. Hidalgo 107-109, Centro Histórico, Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.

