Hablar de papá es decir muchas cosas. Para muchos, es ese cómplice que, cuando mamá decía que “no”, nos pasaba una galletita por debajo de la mesa o era comensal indiscutible de nuestros pasteles de lodo. Para otros, es una palabra flexible que nos recuerda a esos cuidadores (tíos o abuelos) que acompañan nuestros caminos en diferentes etapas de la vida, cuando el padre biológico se encuentra desdibujado.

Para celebrar a cada uno de ellos como se merece, invitamos a cinco bartenders a crear cocteles inspirados en el #DíaDelPadre con distintos destilados e indagamos un poco sobre las figuras paternas que los marcaron.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Daniel Delgado (Handshake), Jimena Alva (Sod), Israel Barón (Casa Prunes), Estefany Palma (Baltra) y Daniela Jardón (Rayo Cocktail Bar).

Daniel Delgado es parte del team de Handshake, uno de los bares más premiados de la Ciudad de México, pero hubo un tiempo en el que le tocó sumar biberones a sus jiggers, porque es padre de una niña. “Soy un papá joven. Entonces siento que con mi hija me la llevo muy relajado. Hay mucha gente que cree que ser padre y bartender se contraponen, pero en mi caso ha sido muy divertido, porque recuerdo que, de pequeña, mi hija hacía ciertos movimientos con su biberón como si fuera una herramienta de bar… ¡me imitaba haciendo cocteles!, comparte Daniel.

Aunque los horarios demandantes son un tema, dormir poco es un sacrificio que vale la pena para poder disfrutar momentos con ella”, comparte. Al preguntarle qué significa este día para él, refiere que su madre es soltera y que su tío

y abuelo fueron quienes estuvieron ahí para él. Ellos le enseñaron que siempre se puede salir adelante. Por eso la bebida que indiscutiblemente le recuerda a ellos es el Whisky Highball, por sencillo, elegante y con sabores maduros.“No creo que haya una sola bebida 'de papás', porque sería encasillar todos los gustos en un solo trago, pero creo que disfrutan mucho los destilados neat o derechos, porque pueden apreciarlos más sin necesidad de mezclarlo”, explica el joven mixólogo.

Camp Fire

Autor: Daniel Delgado

Ingredientes

30 ml. de Buchanan’s 12

90 ml. de soda casera

de té Lapsang

1 bombón para el garnish

Para la soda casera:

2 bolsas de té Lapsang

150 ml. de agua

azúcar

5 g de ácido cítrico

150 ml. de agua mineral

Procedimientos:

Para la soda casera:

1. Prepara el té.Agrega ácido cítrico y azúcar. carbonata la bebida.

Para hacer el drink:

1. Mezcla todo en un shaker.

2. Flamea el bombón y sirve con el trago.

Té, soda y un bombón flameado para un drink especial.





Un trago para su más grande fan

Jimena Alva es jefa de barra de SOD, un speakeasy del Grupo Bull & Tank y la favorita de la gente en la última edición del concurso World Class México. Ahí se llevó el People’s Choice Award con un coctel inspirado en el tradicional licor pasita poblano que ella hace. Su padre es la persona que la ha apoyado en cada cambio y logro de su carrera, como cuando decidió dejar atrás su carrera en el mundo de la gastronomía para mudarse detrás de la barra.

“Gracias a mi papá, pude llegar hasta donde estoy. De él aprendí la pasión y la determinación por hacer las cosas que soñamos. Hasta la fecha me sigue dando palabras de aliento y el impulso para seguir mis sueños, por más locos que sean. Es mi primer admirador y el trago que hice es una reinterpretación de la Batanga [tequila, jugo de limón y refresco de cola], un coctel clásico que toma mi papá y que le prepara mi mamá desde que tengo memoria. Es increíble que esos tres sencillos ingredientes estén llenos de historia y anécdotas”, dice entusiasmada.

Jimena es clara con el tema de los garnish que suele ver en los cocteles: hay que salirse de lo tradicional y experimentar más. “Para mí son una expresión de mi pasión y de innovación, hacerlos y pensarlos es de mis cosas favoritas. Así que, si me lo preguntas, el garnish perfecto es la pasión. Si tienes eso tienes todo.

Don Al

Autor: Jimena Alva

Ingredientes

45 ml. reducción de zarzaparrilla

15 ml. de mix de ácidos con limón eureka

Aire de carbón activado salado

45 ml. Don Julio 70

Top de soda

Para la reducción de zarzaparrilla:

1 cáscara de plátano macho

355 ml. de refresco de zarzaparrilla

90 ml. de licor de elote

Para el mix de ácidos con limón eureka:

12 g de ácido málico

20 g de ácido cítrico

5 g de ácido tartárico

25 g de azúcar

250 ml. agua

1 limón eureka, la cáscara

Para el aire de carbón activado salado:

250 ml. de agua

10 g de sal

2 g de lecitina de soya

5 g de carbón activado

Preparaciones

Para la reducción de zarzaparrilla:

1. En una olla coloca el refresco, licor de elote y la cáscara de plátano reduce el líquido a fuego medio por 30 minutos.

2. Retira del fuego, cuel y deja enfriar, guardar en refrigeración hasta su uso.

Para el mix de ácidos con limón eureka:

1. Integra todos los polvos en agua y deja la cáscara reposar por 10 horas, cuela y guarda en refrigeración.

Para el aire de carbón activado salado:

1. Mezcla muy bien y guarda. Al momento de usar, agita bien.

Para hacer el drink:

1. Llena un vaso highball con hielos y agrega la reducción de refresco, el mix de ácidos y el tequila.





Don Al

Los clásicos nunca mueren

Baltra es uno de los bares más queridos de la ciudad, y su nombre ha estado presente varias ocasiones en los North America’s 50 Best Bars y en The World´s 50 Best Bars. La batuta de la barra la lleva Estefany Palma, “Fanny” para los amigos, una pelirroja que ha conseguido que ella y su equipo se posicionen como un referente de la coctelería. Si de tragos y papás se trata, Fanny piensa en un destilado en particular: el whisky por su complejidad de sabor y porque le recuerda a Carlos, su padre, quien ha estado cerca de ella en todo momento y le dio el consejo de hacer siempre lo que haga feliz, una recomendación vigente. “Creo que a los papás les gusta porque pueden saborear diferentes etapas de un drink a lo largo de una charla mientras se derrite el hielo en la copa”, concluye.

Ponchis Old Fashioned

Autor: Estefany Palma

Ingredientes

60 ml. de whiskey Bulleit Bourbon

1 cdta. de azúcar

3 dash de bitter de Angostura

Cáscara de naranja

Preparaciones

1. En un vaso old fashion, machaca el azúcar con el bitter hasta que se forme una especie de jarabe.

2. Añade dos cubos de hielo y el bourbon. Revuelve con una cuchara bailarina.

3. Decora con cáscara de naranja.

Ponchis Old Fashioned

Cosechar el éxito es de herencia

Cuando anunciaron al ganador del World Class México 2023, se podía ver la sorpresa en la cara de Israel Barón, head bartender de Casa Prunes e hijo de dos comerciantes de barbacoa que le enseñaron a ser agradecido y ponerle amor a lo que le gusta hacer. Israel no solo obtuvo el título del Mejor Bartender del Año: también representará a México en la competencia mundial con sede en São Paulo, Brasil, en septiembre de este año.

La idea en mente fue: “cumplir poco a poco mis objetivos con mucho corazón, tal y como me lo enseñó mi papá, Don Flais, con su ejemplo, sus valores y su apoyo”, comenta. Su experiencia detrás de la barra le hace saber que, si de destilados se trata, los padres piden whisky o tequila, y cocteles como Old Fashioned. “Lo que sí es que la bebida que más asocio con mi papá es un licor de prodigiosa (una hierba amarga) que hacen en mi pueblo. Todos los martes, se pone un tianguis muy grande y, cuando estoy en casa, vamos por un taco placero y después a una cantina típica llamada ‘La sin nombre’, donde nos pedimos un amarguito para el desempance”, puntualiza.

Martínez de Barón

Autor: Israel Barón

Israel Barón Ingredientes

45 ml, de ginebra, Tanqueray N Ten

45 ml, de vermouth rosso

7 ml. de licor de marrasquino Luxardo

2 dash de prodigiosa

Cáscara de toronja

Procedimientos

1. En un vaso mezclador, coloca hielo y los ingredientes, excepto la cáscara.

2. Con una cuchara bailarina, mezclr hasta que se incorporen.

3. Sirve en una copa decora con toronja.

Martínez de Barón





La máxima inspiración

“Creo que los papás son una figura opacada socialmente por el amor de madre, pero no dejan de ser igual de importantes; para mí, son lo máximo, la mayor inspiración y el primer gran maestro de alguien. Las figuras paternas más importantes para mí son mi papá y hermano mayor. El primero, por ser el hombre más responsable que conozco; y mi hermano, por cuidar de nosotros mientras mi padre estaba en el trabajo”, comenta Daniela Jardón, “Dany” de Rayo Cocktail Bar, una química en alimentos que forma parte del crew de este exitoso proyecto, que este año entró a la lista de los North America’s 50 Best Bars.

Para ella, los papás no se complican la vida, eligen los clásicos, aunque eso no implica que no se aventuren a probar novedades. “La bebida que más asocio con mi papá es el whisky con agua. Aunque también, Cuba Libre es muy solicitada”, finaliza, la bartender.

Maxi

Autor: Daniela Jardón

Ingredientes

45 ml, de ron Zacapa 23

25 ml. jarabe de cereza negra

15 ml. de jugo de limón

Top de cerveza Vienna

Para el aire de cerveza Guinness:

440 ml. de cerveza Guinness

4 g de lecitina de soya

Preparaciones

Para el aire de cerveza Guinness:

1. Calienta la cerveza hasta que reduzca. Agrega la lecitina y conectar la manguera de una bomba de pecera y espera a que se produzca la espuma.

Para hacer el drink:

1. En un vaso highball, coloca hielo y los ingredientes, excepto el aire de cerveza.

2. Con una cuchara bailarina, mezcla hasta que se incorporen.

3. Decora con la espuma.





Maxi

