Mirazur, cuyos fogones están a cargo del chef argentino Mauro Colagreco, logró colocarse en la primera posición de la afamada lista de los 50 mejores restaurantes del Mundo, recién dada a conocer esta noche en Singapur (hora local).



De clara influencia mediterránea y localizado al pie de los Alpes en Menton, Francia, Mirazur, que también este año ha sido reconocido con 3 Estrellas Michelin, ofrece una cocina inspirada por el mar, la montaña y los vegetales cultivados en su propia huerta.

Antes de establecerse en la frontera italo-francesa, el cocinero argentino trabajó con grandes chefs como Bernard Loiseau, Alain Passard, Alain Ducasse y Guy Martin.

Colagreco recibió el reconocimiento a lado de su equipo de cocina con una bandera hecha por otras banderas (Brasil, Argentina, Italia y Francia), representando la pluralidad e inclusión de su cocina.

El segundo lugar en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo se lo llevó Noma, localizado en Copenhague, recién renovado y comandado por el chef René Redzepi. En tercer lugar quedó Asador Etxebarri, con el chef Víctor Arguinzoniz, en Atxondo, España.



