Menú infantil a prueba de remilgosos

Conocí las berenjenas hasta los 20 años. Sí, parece una confesión. Sucede que, en mi casa, no formaban parte de la lista del mercado. Mi mamá no sabía cómo prepararlas y mi paladar no aprendió a degustarlas hasta ya entrada mi adultez. Este simple hecho me hizo reflexionar sobre la falta de opciones en los menús infantiles de los restaurantes y los lunches que suelen ponerle a los niños en la temporada escolar.

Mucho ruido y pocas nueces

En ocasiones. los menús infantiles se presentan con una decoración llamativa: sonrisa hecha de tocino, salchichas en forma de pulpo, pero básicamente las opciones son, como lo dice el dicho, mucho ruido, pero poco nutritivos. Incorporar productos procesados: nuggets, papas a la francesa, quesos empanizados, fritos y un largo etcétera que no aporta los mismos nutrientes que daría una comida hecha y derecha, pero en porciones más petite.



Foto: Freepik

En el proyecto audiovisual “La lonchera del chef”, reconocidos artistas de la cocina crearon menús para los más pequeños.

Édgar Núñez, de Sud 77 y Comedor Jacinta, fue contundente: “A mis hijas les doy lo que yo como. No creo que haya comida para niños y para adultos. Cuando llegan a mi restaurante y me preguntan si hay menú de niños, me sorprendo bastante porque no sé de qué hablan.

“Hay que acostumbrar a los niños a comer con mucho sabor y muchas cosas porque, después, no hay marcha atrás en los gustos. A los niños lo que no les gustan son las texturas, no los sabores. Por eso hay que leer y aprender mucho sobre cómo evoluciona el paladar y su mente. Se trata de educarles el paladar a que les guste de todo, que no tengan prejuicios”.



¿CÓMO ARMAR UN MENÚ INFANTIL?

Las reflexiones de estos chefs nos pueden dejar con una interrogante: entonces ¿qué le pido a los niños cuando salimos a comer? Sencillo, aléjate de esos menús armados y atrévete a diseñar un plato infantil equilibrado y balanceado.



Foto: Freepik

La chef Sonia Arias, de Jaso Bakery, nos dice que los niños no tienen prejuicios. Por lo tanto, hay que pensar que les gusta de todo.

Por su parte, Mikel Alonso recomienda dividir el plato en cuatro partes iguales con frutas, verduras, legumbres, proteínas y carbohidratos. Intenta no darles productos procesados y procura invertir en alimentación sana. Así que ahora lo sabes, también se vale jugar con el menú de los niños.

