Marcelo Ebrard tiene la vajilla flor de otoño que todos conocemos

Por las celebraciones del 14 de febrero, festejando el Día del Amor y la Amistad, varios fueron los funcionarios públicos que, a través de sus redes sociales, compartieron sus momentos especiales, y sin duda, uno de los que más sorprendió fue Marcelo Ebrard, quien, a través de una fotografía, reveló que tiene la vajilla flor de otoño que todos conocemos.

Tradiciones en las mesas de las familias mexicanas hay muchas, y una de las más populares es conocer o tener la vajilla flor de otoño, un juego de platos y tazas que, por algún motivo, nunca hacían falta en las casas a la hora de la comida, y fue el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien nos dejó ver lo popular de este modelo en plena celebración por el Día del Amor y la Amistad junto a su pareja.

Marcelo Ebrard celebra su 14 de febrero con la popular vajilla flor de otoño

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó una fotografía donde se le ve celebrando el 14 de febrero a lado de su esposa, la empresaria, Rosalinda Bueso.

En la imagen se puede observar comida y flores, pero lo que sorprendió a sus seguidores fue su peculiar y muy conocida vajilla.

Para empezar, en la foto se puede ver que su cena del Día del Amor y la Amistad consistió en unos tradicionales tacos los cuales formaban un corazón en la charola, sin duda, uno de los detalles que en los últimos años se han puesto de moda como un regalo original y poco común, que al menos para los amantes de este manjar, sería una gran muestra de amor.

Como toda buena orden de tacos, esta venía acompañada de sus respectivas salsas, piña y limones. Lo curioso, es que estos recipientes se encontraban sobre otro que muchas personas han visto también sobre sus mesas alguna vez: la vajilla flor de otoño.



Imagen: Instagram @marcelo.ebrard

Marcelo Ebrard come tacos por el Día del Amor y la Amistad en vajilla mexicana

Esta vajilla, conocida como flor de otoño, es una de las más populares en México, y su característico diseño es muy sencillo de recordar para quien la ha visto alguna vez.

En color beige, con detalles cafés alrededor y unas flores blancas al centro, esta vajilla de tono cálido cuenta con platos extendidos, soperos, de pastel y sus propias tazas, formando parte muchas mesas mexicanas.

Este diseño pertenece a la empresa Cerámica Santa Anita, una compañía del Grupo Industrial Saltillo que nació en 1991 con la intención de comercializar vajillas y otras piezas de calidad para compartir en la mesa. Lo que quizá no imaginaban es que flor de otoño, que aún se vende por un precio promedio de mil pesos, se convertiría en todo un clásico entre las familias.



Imagen: Amazon

Marcelo Ebrard no perdió la oportunidad de mostrar que él también cuenta con una de estas vajillas, y los usuarios, no hicieron esperar sus comentarios al respecto. Desde “Yo también tengo esos platos”, hasta “Es un romántico y la vajilla mexicana que no falte”, fueron algunas observaciones que le hicieron.

Además, también resaltaron su buen gusto por la comida, y llevar un detalle original como unos tacos que formaran un corazón a su mesa para celebrar junto a su esposa, a quien etiquetó en la descripción “¡Muy feliz día del amor y la amistad a todas y todos! Sorprendí a Rosalinda con este corazón de taquitos. Gracias por hacer hoy y todos los días un gran equipo conmigo. Te amo”.

