Lugares para tomar golden milk en la CDMX

Si ya estás cansado de beber café y estás en la búsqueda de una nueva bebida favorita, te presentamos el golden milk. Se trata de un elixir hecho a base de cúrcuma. Su popularidad creció gracias a sus beneficios nutricionales y a su llamativo color amarillo con destellos brillosos, de ahí su popular nombre.

(Foto Istockphoto)

Si aún no conoces esta bebida o no has probado su sabor, te dejamos una lista (actualizada) de lugares donde podrás beberla y disfrutarla en su máximo esplendor.

1. Niddo

Dresde 2, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Teléfono: 55-25-02-62





2. Green Republic

Monte Athos 355, colonia Lomas de Chapultepec V Secc, alcaldía Miguel Hidalgo

Teléfono: 50-35-78-61



3. Flora Caffé

Av. Javier Barros Sierra 540, Santa Fe, alcaldía Álvaro Contreras

Teléfono: 52-80-57-52

4. Velucca Café

Séneca 55, Polanco II sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Teléfono: 52-82-29-44

5. La Otilia

Valladolid 76 A, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Teléfono: 52-07-25-46



6. Cielito Querido Café

Av. Paseo de la Reforma 87- B, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Teléfono: 55-92-49-59

7. Épice kitchen (Por ahora el lugar se encuentra cerrado, pero abrirá sus puertas a partir del próximo 12 de agosto)

Bosques de la Reforma 1433, colonia Lomas del Chamizal

Teléfono: 28-72-80-30



8. Camomila

Mérida 122, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Teléfono: 21-55-97-07



9. Mora Mora

Edgar Allan Poe 94, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

Teléfono: 59-19-14-62