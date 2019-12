La industria de la coctelería en México crecido significativamente durante los últimos años y cada vez más bares mexicanos aparecen dentro de las listas de los mejores del mundo. Pero, aunque existen grandes bartenders y mixólogos en el país, no hay muchas escuelas dedicadas a la enseñanza de la mixología.



Es por eso que la reconocida London Academy of Bartenders (LAB) ha decidido abrir sus puertas en nuestro país para compartir conocimientos especializados en la industria europea y hacerlos accesibles para quienes estén interesados en iniciar una carrera como bartender o mejorar sus conocimientos en nuestro país.



“Me pareció interesante traer este concepto a México porque creo que algo que nos falta mucho es la profesionalización de la industria. Hay gente que tiene mucho talento pero no cuenta con las herramientas necesarias a su disposición, sobre todo porque la mayor parte de la información está en inglés”, declara Mario Beltrán y Puga, director y entrenador de LAB México.



LAB tiene dos módulos. El primero es un curso básico en el que se enseña la cultura e historia de la coctelería, las bebidas clásicas, conocimientos sobre el proceso de destilación, los principales destilados y técnicas finas de bartending.



“El trabajo en la barra es un trabajo muy pesado que, si no se hace bien, después te puede causar daños en el cuerpo. Nos enfocamos mucho en enseñarles la técnica correcta a la gente para que puedan trabajar hasta 12 horas sin problemas”, dice Beltrán.



El curso tiene diferentes fechas y sedes dentro del país para llevarlo al mayor número de personas, aunque las clases solo para 12 estudiantes con el afán de dar una atención personalizada.



La segunda parte del curso consiste en campamentos especializados para personas que ya trabajan en la industria. Iniciarán en Puerto Vallarta el próximo año y traerán diferentes personalidades de la industria internacional para promover la educación continua.



“En abril del año que entra vamos a tener el primer campamento. Este va dirigido a personas que ya laboran en la industria y van a tener temáticas específicas. Vamos a traer a personalidades internacionales que están especializadas en los temas que queremos trabajar”, comenta el director de LAB México.

El curso tiene una duración de 6 sesiones de 4 horas con un costo de 6000 pesos, los interesados en tomar el curso pueden consultar fechas y disponibilidad en la página de Facebook de LAB.

