Aunque los chicos ya están tomando clases a distancia, el encierro tiene, a la mayoría, bastante aburridos y desesperados. Y, claro, al final son los papás los que pagan las consecuencias porque los niños —normal—, se empiezan a quejar de todo, a estar de mal humor, a no querer ayudar en las tareas de casa, a pelearse entre sí o a estar enchufados todo el día a la televisión, la tablet o el celular.

Por eso, es una buena idea para toda la familia compartir actividades divertidas y mejor aún si son productivas, que mantengan entretenidos a los chicos, les enseñen nuevas habilidades y promuevan hábitos saludables. ¿Suena complicado? En realidad no lo es tanto, cocinar con ellos, por ejemplo, cumple con todos estos requisitos. Enseñarlos a preparar alimentos les servirá para toda la vida, es divertido, los mantendrá ocupados un buen rato y, lo mejor de todo ¡después pueden comerse lo que cocinen!

El servicio de suscripción de lectura en línea, Scribd, te permite, en principio, subir a la red y compartir documentos; pero, en realidad, su función principal es ofrecer acceso a ebooks, audiolibros, artículos de revistas y más, a cambio de una cuota mensual. Digamos que funciona como un YouTube de documentos, sin ser gratis. Actualmente, esta plataforma ofrece un amplio catálogo de publicaciones para México, en español, entre los que se encuentran libros de cocina que nos ayudan a compartir esta actividad con los pequeños.

CON IMAGINACIÓN

Libro: Fiestas Infantiles

Parte del chiste de cocinar con los chicos es hacerlo divertido para ellos, si nos limitamos a darles instrucciones y el resultado de su esfuerzo es muy normalito, pronto se aburrirán. Así que, ¿por qué no preparar con ellos comida en forma de caritas, animales y otras cosas? En este libro encontrarás recetas de bollos y pasteles, aperitivos divertidos, ensaladas sanas y ricas, postres irresistibles, bebidas originales y ¡hasta una pizza con forma de campo de futbol!

También puedes preparar actividades, al aire libre o en interiores, que serán experiencias distintas para chicos y grandes. En este libro, encontrarán muchas ideas para llevar a cabo estos planes. Cierto es que no es momento para pensar en fiestas infantiles, pero no te dejes llevar por el título, lo importante es el contenido.

PARA GOZAR EL EXTERIOR

Libro: Picnic

Si tienes jardín y niños activos, ¿por qué no piensas en hacer un picnic en casa? En esta publicación encontrarás recetas fáciles de hacer con la ayuda de tus pequeños chefs. Además de las clásicas ensaladas y sabrosos sándwiches veraniegos, hay ideas para quiches y otras tartas, bocaditos para picar y dulces para los más golosos. Todas las recetas son rápidas de preparar y fáciles de transportar, para que tu #picnicquédateencasa sea todo un éxito. Después puedes subir tus fotos a redes sociales, para inspirar a tus amigos a que hagan lo mismo con sus chicos.

DELICIOSOS DRINKS

Libro: Smoothies

A nuestros pequeños chefs no sólo les gusta comer cosas ricas, sino también probar y crear bebidas únicas ¿quién no experimentó, de niño, mezclando refrescos de distintos sabores o pidió una deliciosa y calórica malteada con chispas, chocolates y cuánto hay? Con estas recetas, los adultos y los pequeños tendrán las herramientas para preparar bebidas ricas, sanas y ¡de colores!

Además, estos smoothies pueden ser buenos complementos (y aún sustitutos) de una comida por su capacidad para nutrir y saciar. Cuentan con una larga lista de propiedades saludables y son una manera muy práctica de incorporar buenas dosis de frutas y hortalizas a la dieta de los chicos. La selección de batidos y jugos que se recogen en este libro incluyen una muy amplia lista de ingredientes.

¡EL POSTRE!

Libro: Cake pops, macarons y mucho más

Ok, ya hicimos juntos los platos fuertes, las bebidas, pero falta algo... ¡el postre! Con la ayuda de este recetario pueden aprender a preparar dulces divertidos como cake pops o paletas de pastel, whoopies -panecillos planos con relleno-, galletas, macarons y mucho más, que no solo están riquísimos, sino que tienen un aspecto irresistible.

De acuerdo con las recetas e indicaciones, elaborar estas pequeñas exquisiteces es muy sencillo, solo recuerda que la seguridad es lo primero, y si tienes que usar el horno, hazlo tu mismo, no dejes que tu hijo lo haga. De cualquier forma, seguramente la parte que más disfrutarán ellos será la de la decoración ¡deja que vuele su imaginación y creatividad!

PARA CHUPARSE LOS DEDOS

Libro: Mermeladas

A casi todos los niños les encantan las mermeladas y las jaleas en el pan, los hot cakes, y otros tipos de pan. Con este recetario, papás e hijos aprenderán a preparar untables de mango, fresas, piña y mucho más.

Con la fruta fresca de temporada se pueden preparan muchas delicias, como mermeladas, compotas, frutas confitadas o en conserva y jarabes caseros. Ya sean para untar o ideas más sofisticadas para postres, lo elaborado en casa siempre será mucho más rico.

Hay recetas exquisitas y originales como la compota de arándanos y chabacano, la jalea de campari y prosecco, la mermelada de manzanas con pasas, las ciruelas al vodka con vainilla o el membrillo al caramelo #yummy .