Las licuadoras de inmersión, también conocidas como licuadoras de mano, son un electrodoméstico que facilita el batir y moler alimentos para preparar cremas, mezclas para pastelería o triturar fruta suave.

Si bien la oferta en el mercado es bastante amplia y los modelos de licuadoras de inmersión son variados en cuanto accesorios, precios, colores y funciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Porfeco) se dio a la tarea de analizar 19 modelos de 11 marcas diferentes, para averiguar las mejores y peores opciones a la venta.

Para que planees mejor tus compras y aproveches tu licuadora de mano al máximo, en Menú te contamos los resultados del Estudio de Calidad de la Profeco realizado en 2025.

Las mejores licuadoras de inmersión según Profeco. Foto: iStock

Leer también: Las peores marcas de aceite de oliva, según Profeco

¿Qué dice la Profeco respecto a las licuadoras de inmersión?

En el Estudio de calidad de licuadoras de inmersión la Profeco, se analizaron aspectos como:

Prueba de molido . La capacidad de la licuadora de inmersión para moler sin atascarse.

. La capacidad de la licuadora de inmersión para moler sin atascarse. Ruido . La intensidad del ruido generado por el motor a máxima velocidad.

. La intensidad del ruido generado por el motor a máxima velocidad. Atributos . Accesorios y características más importantes que cada licuadora de inmersión.

. Accesorios y características más importantes que cada licuadora de inmersión. Prueba de licuado . La eficiencia para hacer licuados, sopas o purés.

. La eficiencia para hacer licuados, sopas o purés. Pruebas de seguridad. Consumo eléctrico, posibles riesgos de uso, calentamiento, oxidación, resistencia del cable.

En aspectos generales, los 19 modelos cumplieron con la información al consumidor adecuada y verás a través de los instructivos de la caja. ¡Es muy importante que cada producto contenga el propio! También pasaron las pruebas de seguridad, por lo que, al menos los productos analizados, la probabilidad de sufrir un accidente es menor, con el debido cuidado.

Las licuadoras de inmersión analizadas, de acuerdo con marca y modelo fueron:

CUISINART CSB-175ES

CSB-175ES DAEWOO DHB-638

DHB-638 DECAKILA KMJB023B

KMJB023B DECAKILA KMJB037W

KMJB037W HAMILTON BEACH PROFESSIONAL 59750

59750 KOBLENZ BIKM-300PB INM. 300 W

BIKM-300PB INM. 300 W OSTER FPSTHB2610W

FPSTHB2610W RCA RC-1204

RC-1204 TAURUS ROBOT500 INOX CLEAR

ROBOT500 INOX CLEAR T-FAL HB2B18MX

HB2B18MX CUISINART HB-400ES

HB-400ES DAEWOO DHB-720S

DHB-720S HAMILTON BEACH 59768G

59768G HÜKEN (Masterchef) MK-HBS-7

(Masterchef) MK-HBS-7 KOBLENZ BIKM-800IN INM. 800W

BIKM-800IN INM. 800W OSTER FPSTHB2615R

FPSTHB2615R SMEG HBF22BLUS

HBF22BLUS TAURUS ROBOT500 INOX COMPLETE

ROBOT500 INOX COMPLETE T-FAL HB2B38MX

Las mejores licuadoras de inmersión según Profeco. Foto: iStock

Las mejores licuadoras de inmersión, de acuerdo con la Profeco

Licuadoras de inmersión que mejor licúan: Cuisinart CSB-175ES, Koblenz BIKM-300PB INM. 300 W, RCA RC-1204, T-Fal HB2B18MX, Cuisinart HB-400ES, Hamilton Beach 59768G, Hukën (Masterchef) MK-HBS-7, Koblenz BIKM-800IN INM. 800W, SMEG HBF22BLUS, Taurus ROBOT500 INOX COMPLETE y T-Fal HB2B38MX

Cuisinart CSB-175ES, Koblenz BIKM-300PB INM. 300 W, RCA RC-1204, T-Fal HB2B18MX, Cuisinart HB-400ES, Hamilton Beach 59768G, Hukën (Masterchef) MK-HBS-7, Koblenz BIKM-800IN INM. 800W, SMEG HBF22BLUS, Taurus ROBOT500 INOX COMPLETE y T-Fal HB2B38MX Licuadoras de inmersión que mejor muelen: Hamilton Beach Professional 59750, RCA RC-1204, Taurus ROBOT500 INOX CLEAR, Cuisinart HB-400ES, Oster FPSTHB2615R, SMEG HBF22BLUS, Decakila KMJB037W y Decakila KMJB023B.

La peor licuadora de inmersión

La licuadora de inmersión de DAEWOO DHB-720S fue considerada como la peor en este Estudio de calidad de la Profeco. Si bien, no significa que no funcione o que tenga riesgos de uso, no es la que mejor licúa, al dejar trozos sólidos en la mezcla.

Respecto al ruido generado, todas causaran leves molestias debido al tipo de motor y funcionamiento de las licuadoras de inmersión.

Las mejores licuadoras de inmersión según Profeco. Foto: iStock

Aspectos a considerar antes de comprar una licuadora de inmersión

En el Estudio de Calidad, la Profeco también compartió consideraciones para comprar una licuadora de inmersión, entre los que destacan:

Adquirirla en lugares establecidos.

Pedir que el establecimiento selle la garantía.

Guardar comprobante de compra.

Checar que traiga todas las piezas.

Si compras en línea, revisar las condiciones del sitio.

Seleccionar el mejor modelo de acuerdo a tus necesidades y presupuesto.

Además, una consideración extra es comparar el funcionamiento y los accesorios de las licuadoras de inmersión, ya que tanto la SMEG como la Hamilton Beach 59768G tienen calidad y funciones similares, sin embargo, la primera cuesta $4,190.00 y la segunda $749.00. De aquí la importancia de los Estudios de calidad de la Profeco.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters