No es lo mismo espantar a una abejita que enfrentarte a miles de ellas. Este pensamiento me generaba un poco de temor, pero lo cierto es que también sentía seguridad, porque la camioneta que me trasladaba de la ciudad de Campeche al municipio de Champotón, para conocer el proceso de la extracción de la miel de abeja Apis Mellifera, también trasladaba el equipo de apicultor qué me pondría minutos más tarde para poder acceder a los panales.

La cosecha de miel

Al llegar al destino descendí de la camioneta para ponerme el traje de apicultor. Con los nervios a flor de piel porque no dimensionaba la experiencia que estaba a punto de vivir, comencé a ponerme el overol blanco, un overol que cerró perfectamente y que se complementó con botas altas de plástico y una escafandra que me permitió tener una excelente visión, pero que a la vez no daba pasó a ningún insecto, por lo que la protección fue total, no hubo por qué temer, al contrario, me esperaba una experiencia que pude disfrutar al máximo. Para finalizar me coloqué los guantes de puño largo con lo que quedé totalmente cubierta y protegida de cualquier picadura.

El guía, un apicultor veterano y muy experimentado, iba delante de mí y de otros inexpertos que conoceríamos este proceso, y con ahumador en mano nos metió a una zona boscosa, con abundantes árboles, matorrales y vegetación diversa, dónde cada vez el sonido de las abejas, su inolvidable zumbido se iba haciendo más fuerte y más constante, era el anuncio de que cada vez estábamos más cerca de ellas.

El trato del panal

Al llegar a la zona de panales, lo primero que vi fueron cajas de varios tamaños, cajas descoloridas a fuerza de la intemperie, rodeadas de miles de abejas, de miles de obreras llevando en su abdomen (buche melario), el néctar extraído de las flores que encontraron a su paso.

Para poder hacer la maniobra de extracción, lo primero que hizo el guía apicultor fue meter un poco de combustible orgánico a su ahumador y acercarlo a los panales para ahuyentar a las abejas, a las obreras, y entonces comenzar a sacar los bastidores qué se encontraban en el interior de las cajas, y que estaban repletos de miel, de cera y por supuesto de abejas que seguían trabajando sin parar en ese panal, sin que les importara la presencia de extraños.

¡Y que aparece la abeja reina!

"Esta es la abeja reina" dijo el apicultor, señalando a una gran abeja, casi del doble de tamaño que el resto, y más angosta, "y es la encargada de poner los huevecillos de donde nacen miles de abejas obreras cuya labor es extraer el néctar de las flores y transformarlo en miel", dijo.

Al sacar las colmenas de las cajas nos explicó que estas son un ejemplo de arquitectura, porque están perfectamente elaboradas con forma de hexágonos regulares, que están unidos de tal manera que no dejan huecos entre estos, porque su labor es la de producir la mayor cantidad de miel posible, y de esta manera lo pueden hacer.

El insistente sonido que hace la abeja al aletear, la fusión de los aromas del campo y de la miel, son parte de esta experiencia sensorial que también involucra a la vista y por supuesto al gusto, y que nos hace darnos cuenta de que a nosotros, los consumidores comunes, solo vamos a la tienda de autoservicio y tomamos del anaquel un frasco de miel, pero detrás del producto final está el trabajo de miles de abejas que lo que hicieron fue recolectar el néctar de las flores para llevarlo a su panal, transformarlo en alimento y finalmente almacenarlo, porque justamente lo que almacenan lo que nosotros nos consumimos en un pan o en una cucharada.

Con un cuchillo sin filo, el apicultor me dijo cómo tomar el bastidor y la manera de llevar a cabo el desoperculado, el primer paso de la extracción y que consiste en remover los opérculos que cubren las celdas en donde está la miel. Puede suceder que la miel esté cristalizada debido a que la cosecha no se hizo a tiempo, si es así, esta debe estar en una cámara caliente por algunas horas antes de ser extraída, pero por fortuna no fue el caso por lo que pude retirar los opérculos y la miel sin ningún problema.



Foto: Archana GS / Pexels

Luego de haber concluido con esta tarea, de ser apicultor por un día, nuestro acompañante se dio a la tarea de cerrar perfectamente las cajas, los panales, pues si no queda bien cerrado algún bichos depredador puede acceder al interior de la caja y depredador a las obreras y a la reina,

Con cubeta en mano cargando la miel, fui conducida a la planta procesador, donde el apicultor me invitó a vestir el contenido de mi cubeta en una especie de lavadora, donde se centrifugó lo que había extraído del panal para separar los opérculos de la miel. Al final, la cristalina y aromática miel fue concentrada en un frasco que me fue entregado para mi consumo.

De esa manera pude conocer el trabajo de los apicultores, pero sobre todo de las abejas, que durante los meses de floración, salen de sus panales a recolectar néctar y polen para producir miel para alimentarse y poder tener reserva para los días en los que los árboles no florecen, pero que finalmente es la que termina untada en nuestro pan

Los mayores productores de miel en el país

Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, se encuentran entre los estados que tienen mayor producción de miel, y es en esta última entidad donde se encuentra Champotón, un municipio ubicado al sur de la capital del estado, el cual se distingue por su gran producción apícola.

De acuerdo con cifras oficiales, Campeche es el segundo productor de miel en México, y cuenta con más de 6 mil 200 apicultores, quienes reparten su tiempo entre la producción de miel y otra actividad agrícola o ganadera, debido a que esta actividad les requiere. Actualmente, existen más de 95 mil colmenas en diferentes puntos de este municipio, en el que también hay 45 centros de acopio, pertenecientes a la Asociación de Apicultores de Champotón.



