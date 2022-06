Estos son los bares mexicanos dentro de la lista 50 Best Bars Norteamérica 2022

La industria de la coctelería y el fine drinking lo hizo de nuevo, 11 bares mexicanos pusieron el nombre del país en alto al obtener un lugar dentro de la afamada lista 50 best, ahora en su nueva versión, North America’s 50 Best Bars.



Foto: Freepik

Con sede en Nueva York, el pasado 7 de junio se llevó a cabo la gran gala para nombrar a los bares que entrarían a la tan esperada lista de los 50 mejores bares de Norteamérica. Esta fue la primera edición de dicha clasificación, donde expertos en bebidas de Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe, eligieron a los ganadores y donde el concepto neoyorquino Attaboy se coronó como el mejor bar de Norteamérica.

Orgullo mexicano

La coctelería y el arte del buen beber se encuentra en su mejor época hasta el momento. Dentro de las barras de los bares, los mixólogos se han convertido en apasionados alquimistas en busca de mejores y más complejas experiencias gustativas en cada sorbo.

Te contamos cuáles son los bares mexicanos que se coronaron con un puesto en North America’s 50 Best Bars para que los visites y compruebes la magia líquida que puedes encontrar en sus galardonadas bebidas.

Dentro del top 10

No. 2 Handshake

Se trata de un speakeasy que envuelve a quienes acuden en un ambiente de intimidad y misterio. Aquí, Eric Van Beek y su equipo reciben a los entusiastas de paladares más intrépidos y, confirmado por la lista 50 Best Bars, logran complacerlos.



Foto: especial

Tragos que combinan texturas, colores, sabores e ingredientes inimaginables, se sirven dentro del ahora nombrado, mejor bar de México, un espacio que hace referencia a aquellos bares clandestinos que surgieron durante la prohibición de bebidas en Estados Unidos.

No. 3 Licorería Limantour

Este lugar en la colonia Roma destila creatividad e innovación. Con gran arquitectura y una carta diseñada para deleitar todos los sentidos de los asistentes, la barra de Limantour se adueñó del tercer puesto gracias a su atención al detalle y a la creación de experiencias.

.

Foto: especial



No. 7 Baltra Bar

La coctelería de autor se celebra en la Condesa, donde cada martes puedes encontrar el Martes de Martini en un ambiente que relaja la vibra de uno de los barrios más concurridos por los amantes de la buena gastronomía. Bajo la dirección de José Luis León, el equipo de Baltra elabora cocteles de temporada, para ofrecer una experiencia sensorial única en cada visita.



Foto: especial

Estos son los puestos obtenidos por los bares mexicanos:

No. 11. Zapote Bar en Playa del Carmen.

No. 13. Kaito del Valle en Ciudad de México.

No. 15. Café de Nadie en Ciudad de México.

No. 16. Hanky Panky en Ciudad de México.

No. 20. Sabina Sabe en Oaxaca.

No. 21. El Gallo Altanero en Guadalajara.

No. 22. Selva en Oaxaca.

No. 37. Arca en Tulum.

Leer más: La sentida tierra de Mikel Alonso



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters