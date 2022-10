Esta es la historia del sándwich, el rey de la comida portátil

Entrar al mundo de los sándwiches es abrir la puerta hacia una cantidad infinita de combinaciones. Las variaciones dependen directamente del número de ingredientes que existen. Por ello, podríamos decir que son interminables. El emparedado es el rey de la comida portátil, pues basta con poner entre dos panes cualquier alimento para llevarlo sin mayor complicación a cualquier parte.

Un origen noble

De acuerdo con la Asociación Británica de Sándwiches y Comida para Llevar, la invención de este alimento se remonta al siglo XVIII, pues se cuenta que durante una partida de juegos de azar, John Montagu, el IV conde de Sandwich, Inglaterra, ordenó a sus sirvientes que le sirvieran un trozo de carne entre dos rebanadas de pan, para poder comer sin ensuciar sus manos ni detener su juego.

El nombre de sándwich se quedó como epónimo, una referencia a quien se cree fue el creador de esta transgresiva forma de comer para un miembro de la nobleza, en una época en la que utilizar cubiertos era el comportamiento correcto ante la sociedad.



Foto: Pixabay

El sándwich tardó casi 150 años en llegar a México y fue posible gracias a la cocina del emblemático Hotel Geneve, ubicado en la colonia Juárez. Los registros del hotel detallan que “el 5 de octubre de 1910 ya se ofrecían en el hotel SANDWICHES, así con mayúsculas, aunque vendrían a ponerse de moda en la ciudad de México hasta la entreguerra cuando, gracias a la panadería Ideal, se podía obtener pan de caja”.



El exterior importa

Sin duda, estos bocadillos son capaces de contener todo tipo de alimentos, pero nada de esto sería posible sin el pan que, en sus diversas formas y tamaños, es el vehículo indispensable en la ecuación. Para hablar sobre la importancia del pan dentro de un sándwich platicamos con Nicolás Cano, co-fundador de Asbaje Panadería, proyecto localizado en Toluca, Estado de México, cuyo concepto se centra en el uso de masa madre para la elaboración de pan artesanal.



Foto: Pixabay

Como profesional de la panificación, Nicolás menciona: “Las dos características más importantes de un pan que será utilizado para preparar un emparedado son la miga y la corteza. Si estas son suaves, no resistirán el peso y la humedad de los ingredientes. Por ello es común que cuando se usa pan industrial, incluso de rebanadas gruesas, los sándwiches se remojen y se rompan”.

El uso de masa madre en la panadería no es algo nuevo; sin embargo, este método se popularizó durante los últimos años. Dentro de las ventajas que ofrece, no solo está un mejor sabor y una mejor textura. Este tipo de pan también es más nutritivo, pues aporta probióticos, más fibra e hidratos de carbono complejos que no generan picos de glucosa si se utilizan harinas integrales para su elaboración, además de que la proteína del trigo se hace más fácil de digerir para el organismo.



Foto: Pixabay

“Con la llegada del Covid-19, la gente comenzó a buscar opciones más saludables para alimentarse. Fue entonces cuando el tiempo libre y la necesidad de una mejor dieta hicieron que las personas voltearan hacia el pan hecho con masa madre y fermentaciones prolongadas”, asegura Nicolás, quien comenzó con Asbaje en el 2014. La vida regresó a “la nueva normalidad”, las rutinas poco a poco se fueron retomando y el tiempo para preparar pan en casa se esfumó, pero esta vez el interés por la salud, no lo hizo. “Los clientes que llegaron durante la pandemia no se fueron, notaron que la calidad del pan artesanal en comparación con el industrial tiene una brecha abismal. Ahora se valora un poco más el proceso, la técnica, los ingredientes y hasta la creatividad del panadero” cuenta Nicolás, “nosotros horneamos pan de caja y hogazas de harinas como centeno o espelta, todas integrales, y son las primeras que se terminan. Buscan esos panes para sándwiches o tostas”, añade.

No importa si el relleno será dulce o salado, si lo comerás frío o caliente, o si tendrá carne o vegetales, el sándwich puede ser lo que tú quieras y podrá acompañarte en cualquier momento con tan solo dos panes y un poco de imaginación. ¿Cuál es tu favorito?

