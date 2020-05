El ajo es uno de esos alimentos que no pueden faltar en las cocinas, pues junto con la cebolla, les aportan un delicioso sabor a distintas preparaciones, aunque es uno de los básicos de la cocina, hay ocasiones en las que permanecen en nuestra despensa más tiempo del que pensábamos.

Si a los ajos que tienes en tu cocina comienzan a salirle brotes, no los tires a la basura. En Menú te contamos cuáles son los beneficios que trae consumirlos así.

Leer también: La flor de jamaica mata más bacterias que el cloro: estudio

EL ajo es conocido por sus propiedades contra bacterias y hongos, pues es usado comúnmente para aliviar congestiones nasales y algunas enfermedades respiratorias como el resfriado común. Por otro lado, la germinación del ajo estimula la producción de diversos fitoquímicos que mejoran la salud, de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Los ajos germinados aumentan la actividad antioxidante, que ayuda a prevenir o retrasar algunos tipos de daños en las células y previenen algunos tipos de cáncer y el envejecimiento prematuro de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Leer también: Qué pasa si tomas café en exceso

Comer el ajo de esta manera también ayuda a reducir de forma natural los niveles de colesterol en la sangre, así como la presión arterial y reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, incluso, estimula el sistema inmunológico y ayuda a combatir el cáncer de acuerdo con un articulo publicado en la revista de divulgación científica Asian Scientist.

Así que ahora que conoces los beneficios del ajo germinado ya no los tires y utilizalos para preparar tu comida favorita.

Solo no olvides tener en cuenta de que estos tendrán un sabor más fuerte por lo que necesitarás menor cantidad. Estos deberán tener un color verde y fresco, si aparentan un color marrón o negro deberás desecharlos. Tampoco los uses si su apariencia es muy seca, tienen poco peso o son algo pequeños.

Leer también: Por qué sale espuma blanca cuando preparas caldos