El 2019 fue un gran año para la industria gastronómica nacional, pues los nombres de los chefs mexicanos destacaron dentro de los listados que reconocen a los mejores chefs y restaurantes del mundo. Tal es el caso de Daniela Soto-Innes, quién fue nombrada la mejor chef del mundo, o Crysw Ruelas, la mejor chef de Latinoamérica. Así como ellas, otros chefs se destacaron durante este año. Conócelos.

Karime López

Karime López, es originaria de Querétaro y trabaja en Gucci Osteria, de Massimo Bottura en Italia, se convirtió en la primera mujer mexicana en recibir una estrella Michelin y se unió al selecto grupo de chefs mexicanos en obtener este reconocimiento.

“Me siento muy feliz por todo el equipo de Gucci Osteria. Este premio es un tributo a ellos”, mencionó la chef en una publicación en Instagram.

Daniela Soto-Innes

Fue nombrada como la mejor chef del mundo por el listado The World’s 50 Best Restaurants 2019, es originaria de Ciudad de México, estudió en Le Cordon Bleu of Culinary Arts, lo que le permitió trabajar en cocinas de Estados Unidos y Europa y regresó a México a trabajar en los restaurantes Nicos de Gerardo Vázquez Lugo y por supuesto Pujol de Enrique Olvera, su mentor y socio, con quien en 2014 abrió un restaurante de cocina mexicana. Cosme en Nueva York, el restaurante que le ha valido distintos reconocimientos, entre ellos The World’s Best Female Chef 2019.







Crysw Ruelas

La tapatía de 25 años quien trabaja en el restaurante Xokol en Guadalajara, se convirtió en la mejor chef de Latinoamérica tras presentar su plato insignia Milpa y Mar en la semifinal regional de S. Pellegrino Young Chef, donde compitió contra 15 chefs latinoamericanos, de los cuales 6 eran mexicanos. Crysw representará a México en la justa final de este concurso en Milán 2020.

“Estoy muy contenta. Después de todo el esfuerzo y dedicación, estos son los frutos y la prueba de que los sueños se pueden volver realidad”, dijo la chef tras su triunfo.

Enrique Olvera

La cocina y estilo de este afamado chef, le ha valido distintos reconocimientos y menciones constantes dentro de las listas de los mejores restaurantes. Este año Pujol, en la Ciudad de México, no solo obtuvo el lugar número 12 de la ceremonia The World’s 50 Best Restaurants 2019, sino también fue reconocido como el mejor restaurante de Norte América del 2019 y el Tercer mejor de Latinoamérica, solo detrás de los restaurantes peruanos Maido y Central.





Luis Robledo

El chef detrás de Tout Chocolat Mexico fue distinguido por los Latin America’s 50 Best Restaurants 2019, como el mejor chef de pastelería de Latinoamérica. El repostero se ha especializado en bombonería, confitería, repostería, macarrones, panqués, pasteles, tartas, bollería, panes y barras de chocolate.

“Mil gracias y felicidades también a todos los amigos que me apoyaron y estuvieron conmigo durante los últimos 3 increíbles días en Buenos Aires, ciudad que es una segunda casa para mí. En especial a mi amigo del alma Jorge Vallejo", agradeció el chef en su cuenta de Instagram tras recibir el reconocimiento.

Jesús Salas y Paulino Martínez

Expendio de Maíz Sin Nombre, dirigido por Le Fooding y Mastercard, fue reconocido como el mejor nuevo bistro de la Ciudad de México, el reconocimiento se les otorgó por ser uno de los mejores y más inmersivos lugares de comida rural de la Ciudad.



“Compartimos con todos ustedes, la alegría de todo nuestro equipo. Mejor Nuevo Bistró de la Ciudad de México”, publicaron en un post de Instagram tras recibir el reconocimiento.



