“La pandemia no se puede acabar mañana, pero el hambre sí”, comenta el cocinero y ac-tivista José Andrés durante el primer Congreso de Comunicación y Periodismo dedicado a la gastronomía de la escasez organizado por The Foodie Studies. El hambre estuvo presente sin darnos cuenta antes y después de la pandemia. “Lo pensamos lejano, pero no hay que ir hasta África para darse cuenta, puede ser nuestro vecino”, dice el español, a lo que el periodista Martín Caparrós añade que simplemente “es algo que no queremos ver”.



Sostienen que el derecho de cualquier per sona es comer, es un derecho básico. “Aún teniendo sobreproducción de alimentos sucede esto. En el país más rico del mundo, en Estados Unidos la padecen, hay estadounidenses que no saben qué comer al día siguiente”, detalla José Andrés, dirigente de World Central Kitchen.

"Donde hay un productor no debería haber falta

de alimento. En países ricos hay gente que no

sabe que comerá mañana”.

-José Andrés

Aún con sobreproducción de alimentos sucede, en los centros de mando hay hambre, históricamente, estamos en un momento en donde somos capaces de alimentar al mundo entero, tenemos ese poder. Sin embargo la malnutrición, en países ricos es la manifestación de sus problemas alimentarios, atañe Caparrós quien explica que la pobreza se mide en proporción a la cantidad de energía que hay que consumir o gastar para obtener alimento, "es en función de cuánto hay qué caminar para obtener agua para beber, o el uso del automovil y quema de gasolina para ir a trabajar, ya que es un recurso que la gente paga con su salario y no tiene retorno", explica.

Necesitamos líderes reales, empáticos con este problema y que no sean dirigentes de salón, deben estar presentes en el frente de batalla, hay que preguntarse quiénes queremos que nos representen, concluyen.