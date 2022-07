El desconocido ascenso e historia de los tacos franceses

No solo en México existen los tacos. En Francia también tienen su propia versión, han comenzado a tomar popularidad en Europa y en el todo el mundo.

Aunque el taco francés, en teoría, tiene todos los elementos que componen a un taco: tortilla doblada, no son considerados como tal, puesto que tienen una apariencia más cercana a un panini, kebab o un burrito.

No obstante, su creación ha tomado relevancia en varias partes de Francia, así como en otros países de Europa y África, y se ha inmiscuido en la cultura del país.



Foto: iStock

Aquí en Menú te contamos todo acerca de los tacos franceses.

¿Cómo es un taco francés?

Su preparación es diversa, dependiendo del lugar y del restaurante. Lo cierto es que está preparado con tortilla de harina calentada a la parrilla; carne, por lo general es halal; salsa, específicamente de queso; ingredientes extras como queso de cabra, champiñones o huevo, y su respectiva guarnición de papas fritas, ya sea dentro o fuera del taco.

Otros formatos pueden ser con pechuga de pollo, salchicha merguez o falafel.

La historia del taco francés

De momento, no hay un origen exacto sobre los orígenes de este platillo. Algunas teorías colocan su nacimiento en Vaulx-en-Velin, ciudad perteneciente a Lyon, como una creación de descendientes africanos; otras dicen que proviene de Setif, en Argelia, y unas más en Grenoble, Francia.



Foto: iStock

Aunque la población acepta que se crearon en el siglo XXI, en los pequeños restaurantes de snacks de la región de Rhône-Alpes, Francia.A pesar de esto, el french taco se convirtió, para estas regiones, en una oportunidad económicas, puesto que varios restaurantes han comenzado su producción. Esta comida y sus restaurantes especializados son un símbolo de la diversidad cultural en la nación francófona.

Recordemos que el taco en México no es un alimento tan antiguo, de acuerdo al historiador Ricardo Candia Pacheco, está en nuestra dieta desde hace unos 120 años, teniendo sus primeras menciones en 1891. Dale click a este enlace si quieres saber la historia completa.

Leer más: Cuánto cuesta hacer chilaquiles en tiempos de inflación

El impacto social de los tacos franceses

Este platillo es, según la revista moda Grazia, “un alimento identitario” para los adolescentes franceses. El taco más sencillo suele costar alrededor de cinco euros (aprox. $103 pesos mexicanos), satisface el hambre por horas y, según Bastien Gens, director del documental Taco Origins, hay “una insolencia” o una connotación de rebeldía en estos tacos.

Foto: iStock

Los franceses consideran a su versión del taco como una creación única que se ha apoderado de París en los últimos años. Esto los convierte en un emblema del orgullo suburbano, a pesar de que provienen del sector campesino.

Además, este alimento compite contra las cadenas de comida rápida. O’Tacos es el restaurante más conocido que sirven los french tacos. En 2007, Patrick Pelonero, quien trabajaba como instalador de paneles de yeso, creó el restaurante junto con un grupo de amigos. Hoy en día tienen 230 sucursales en Francia y superan en seguidores a la cuenta de McDonal’s Francia en Instagram.

Leer más: En Tepito hay un puesto de tacos y lucha libre, ¿ya lo conoces?

Ahora, los tacos franceses también son famosos en países como Marruecos, Bélgica y Senegal. Hubo una sucursal de O'Tacos en Nueva York, pero al poco tiempo desapareció.

Discusiones con la comida mexicana

Debido a que no son considerados como un taco, a pesar del nombre, los tacos franceses generaron polémica en algunos mexicanos residentes en Francia, pues ven a este como una forma de apropiación cultural.

Foto: iStock

La revista estadounidense The New Yorker entrevistó a Mercedes Ahumada, una chef originaria de Metepec y propietaria de un negocio en París. Ella contó que, mientras manejaba un carro de tacos en una feria de comida, un cliente tiró su pedido a la basura diciendo que no era un taco.



“Lo que me sorprende es que lo llamen taco”. “Es como si hiciéramos un vino y empezáramos a llamarlo champaña mexicana”, comentó Ahumada para dicha revista.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters