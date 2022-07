¿Dónde comer y beber en Zacatecas?

En Zacatecas, la riqueza no se limita a su extracción de oro y plata, pues este estado minero esconde entre sus suelos rojos otros preciados tesoros. Los zacatecanos lo tienen todo, principalmente en cuestión de oferta gastronómica.

En la región se produce vino, gracias al clima y los suelos que permiten el cultivo de distintas cepas de uva para la elaboración de extraordinarios vinos. Además, es uno de los estados que forma parte de la denominación de origen del Mezcal, gracias a la presencia de agaves silvestres en las comunidades de Teúl de González Ortega, Jalpa, Loreto, Juchipila, entre otras.



Foto: Pixabay

La diversidad culinaria no se queda atrás. Su platillo emblemático es el asado de boda, una mezcla entre un adobo y un mole que tradicionalmente se sirve con carne de cerdo. Su origen festivo lo ha convertido en una preparación que no puede pasarse por alto durante una visita. Cada familia tiene su receta, pero entre los sabores que no pueden faltar, están la naranja, canela, chiles secos y un poco de chocolate.

El origen del asado de boda se disputa entre los estados de Zacatecas y Durango.

La tradición no deja de lado la innovación y es por ello que cada vez más restaurantes eligen modernizar su cocina para estar a la altura de cualquier gran metrópoli. Recorre Zacatecas y enamórate de su gastronomía dentro de estos lugares imperdibles.

Trattoria Stefano

Al interior del Hotel Baruk Teleférico y Mina , se encuentra este restaurante de cocina italiana que resalta gracias a la creatividad del chef Stefano Iacono. Con pizzas, pastas hechas en casa y productos de alta calidad, es una gran opción para disfrutar.



Foto: especial

Dirección: Díaz Ordaz 602, Zacatecas Centro, Zacatecas, Zac.

Sitio: hotelesbaruk.com

Saluti Carnevino

Encuentra tradición y tendencia en un mismo lugar. La atención al detalle hace que cualquier visita sea una experiencia única. Disfruta de su mixología y la alta calidad de sus ingredientes en preparaciones deliciosas.



Foto: especial

Dirección: T-1, Tacuba, Zacatecas Centro, Zacatecas, Zac.

Instagram: @saluticarnevino

En 1993, la UNESCO otorgó al centro histórico de Zacatecas el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Acrópolis

Se fundó en 1943. Son inventores de la torta de barrio: un bolillo que, en su interior, lleva mayonesa, chile poblano capeado y relleno de queso, y por fuera bañado en salsa de jitomate, algo que definitivamente no te puedes perder.



Foto: EL UNIVERSAL

Dirección: Avenida Hidalgo y Rinconada de Catedral, Candelario Huizar Esquina, Zacatecas Centro, Zacatecas, Zac.

Instagram: @acropolis_zac



Luanna

Su carta está conformada por cocina internacional, a cargo del chef Jesús Robles. Preparaciones innovadoras con sabores familiares y coctelería de autor son los acentos de frescura en la escena culinaria del estado.



Foto: especial

Dirección: Boulevard José López Portillo, Plaza Auskara, #220, Local 1, Zacatecas, Zac.

Instagram: @luannarestbar



La Cofradía

En esta cocina liderada por la chef Ana Karen Santoyo, la gastronomía mexicana con tintes modernos es la estrella. Prueba los sabores que el estado tiene para ofrecer, en un espacio que te envuelve para pasar una tarde de deleite culinario.



Foto: especial

Dirección: Miguel Auza 308, Zacatecas Centro, Zacatecas, Zacatecas.

Instagram: @lacofradia_zac

