Disfruta de un atardecer de la CDMX en las alturas y cena delicioso

Si te gustan los miradores y ver a las ciudades desde otra perspectiva, Dinner in the sky es la propuesta gastronómica que no te debes perder. Se trata de una comida personalizada por un chef invitado para 20 personas que poco a poco se elevan a 45 metros de altura hasta quedar suspendidos en el aire con ayuda de una grúa muy potente y fuerte.

En su noveno aniversario, Dinner in the sky regresa a México para ofrecer desayunos, comidas y cenas del 18 al 28 de agosto en Campo Marte. El menú estará dictado por el chef Roberto Castañeda, mejor conocido como El Gallo MX quen define que su cocina es un reflejo de lso viajes que hace porque de ellos aprende y sustrae ingredientes.

¿Quién es el chef de Dinner in the sky?

El Gallo MX, estuvo con Martin Berasategui quien cuenta con 12 estrellas Michelin. También pasó por las cocinas de los chefs Daniel Ovadía y Enrique Olvera. Es propietario del restaurante Gallo De Mar y chef propietario del Taller Creativo Gastronómico. Así que en esta experiencia de altura, el chef roberto promete un menú que nos hará viajar por México.

Los chefs que han cocinado en DIS

Entre ellos están Massimo Bottura quien dio grandes experiencias en Teotihuacán, Virgilio Martínez, Mikel Alonso, Martha Ortiz, Javier Plascencia, los Hermanos Rodrigo Rivera-Rio, Jonatan Gómez Luna, Álvaro Vasquez y Josefina López en Ciudad de México.

¿Cómo asistir?

Lo primero es entrar al sitio oficial de Dinner in the sky. Ahí tendrás opciones de horario: 10 de la mañana para el desayuno de tres tiempos con mimosa, jugo y café; comida para las dos y cuatro de la tarde con un menú de tres tiempos con maridaje; cena a las seis de la tarde con un menú de tres tiempos con maridaje; y cena a la atardecer a las ocho y cuarto de la noche con tres tiempos y maridaje.

DIS en otras ciudades del país

También estarán presentes en San Miguel de Allende del 8 de septiembre al 12 de octubre y en Tequila, Jalisco del 3 al 27 de noviembre.



Massimo Bottura en DIS con vista a Teotihuacán.



