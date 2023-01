Cursos para iniciar el año aprendiendo sobre gastronomía

El inicio de año es una oportunidad de comenzar con nuevos hábitos, nuevas actividades, nuevos propósitos y nuevos intereses. Si la cocina y la gastronomía están entre esas actividades que te llaman la atención, aprender de alguna de sus muy diversas ramas puede ser una manera de enriquecer tu año y llenarte de aprendizaje.

Te dejamos algunas de las áreas que pueden interesarte y dónde aprender sobre lo más delicioso de la gastronomía.

Leer más: Las roscas de reyes más extrañas de 2023

Conviértete en experto en café

Si te intriga saber cómo llegó a tu taza el café que bebes por la mañana, es hora de que te adentres en el mundo del café y el barismo.



Foto: Pixabay

Hay distintas fases del proceso del café sobre las que puedes aprender, desde el tueste hasta el preparado de bebidas y la oferta varía dependiendo del lugar donde lo imparten.

Dónde

Entrenubes de café

- Curso de barista básico

- Latte Art

- Métodos de extracción

Contacto: 5525061439

Instagram: @entrenubes_coffee



Academia Mexicana del Café

- Curso de Tueste

- Brew bar

- Cold brew

- Diplomado de barismo

- Curso de Catación

Contacto: 5562085037

Instagram: @academia_mexicana_del_cafe



Todo sobre cerveza

En México, la industria cervecera crece a grandes pasos, el interés en el tema y la búsqueda de innovación burbujean dentro de la gente, en un esfuerzo por conocer cada vez más sobre este elixir.



Foto: Pixabay

Ante la necesidad que existe de proveer al público las herramientas correctas para convertir el acto de beber cerveza en una experiencia sensorial que refleje el gran trabajo que existe detrás de cada gota es que se han multiplicado las opciones educativas que ahora están disponibles para ti.

Dónde

Cerveceros de México y Anáhuac Online

- Curso cerveza para todos

Sitio web. https://powerlearning.anahuaconline.com/course/cerveza-para-todos

Academia Mexicana de Enogastronomía

- Diplomado Beersommelier

Contacto: 5548986130

Instagram: @amegmexico



Dulce o salado

No importa cuál sea tu preferencia al cocinar, no hay nada que frene tu creatividad cuando se trata de preparar platillos, con los conocimientos y herramientas correctas, no habrá límite.



Foto: @lcbmexico

Ya sea de modo presencial o en línea, la gastronomía tiene una gran diversidad de sabores y técnicas por compartir.

Dónde

Sweet & Salty

- Manejo y uso de masa hojaldre

- Cocina básica

- Tacos árabes

- Galletas de mantequilla

Contacto: 9999550860

Instagram: @sweetandsaltymx

Le Cordon Bleu México

- Manejo de cuchillos

- Cocina libanesa

Instagram: @lcbmexico

Centro de Artes Culinarias Maricú

- Pastelería saludable

- Fundamentos de pastelería

Contacto: 55568322984

Instagram: @cacmaricu



Conocimiento en cada copa

El vino está cada vez más involucrado en la gastronomía mexicana, nuestra tierra es capaz de producir vinos de excelencia y nuestra comida tiene la variedad necesaria para ser la pareja perfecta de vinos de cualquier parte del mundo.



Foto: Pixabay

Si te interesa conocer qué hay detrás de una botella de vino, conocer su origen y disfrutar cada una de sus características, estos cursos son para ti.

Dónde

Academia Mexicana de Sommeliers A.C.

-Diplomado en vinos

Contacto: 646 196 3985

Culinary Art School

-Diplomado en vinos y destilados

-Curso vinos de Alemania

Contacto: 664 6229034

Instagram: @culinarytijuana

Leer más: ¿Cómo hacer los cristales comestibles virales de TikTok?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters