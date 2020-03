El amaranto es considerado un cereal que puede ser consumido de diferentes maneras, ya sea en licuados, ensaladas o espolvoreándolo en fruta. También se utiliza para empanizar carnes o espesar sopas.

Este alimento proviene de la planta Amaranthus que produce semillas tipo granos, se cultiva desde la época prehispánica y de acuerdo con información de la página oficial del Gobierno de México, se utilizaba en ceremonias relacionadas con la fertilidad y la agricultura.

El amaranto es una fuente de minerales como el mangnesio, fósforo, hierro, selenio y cobre. Se calcula que una taza contiene 251 calorías y 9 gramos de proteína. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) menciona que el valor proteico de este cereal es de 75 sobre 100, que es considerado el porcentaje ideal.

Cómo lees, este cereal es un alimento muy completo por lo que es bueno consumirlo en la cuarentena. En Menú te contamos algunos motivos por los que deberías incluirlo en tu dieta durante este periodo.

Reduce el colesterol

Uno de los motivos por los que debes consumir amaranto en la cuarentena es que reduce los niveles de colesterol. De acuerdo con Organic Facts, este cereal es alto en fibra la cual puede bajar el colesterol en la sangre.

Al disminuir los niveles de colesterol, se previene la aparición de enfermedades cardíacas así como infartos. Además, el amaranto también contiene vitamina K, que puede ayudar a mejorar la salud del corazón.

Favorece en el contro de peso

Durante la cuarentena se pueden ganar algunos kilos, sobre todo si no se realiza alguna actividad física o no se tiene una dieta balanceada. Si tú estás buscando la manera de no subir de peso durante este tiempo, lo ideal es incluir el amaranto en tus comidas.

Un estudio publicado por la Academia de Oxford encontró que comer proteínas en el desayuno como las que contiene el amaranto pueden disminuir los niveles de grelina, una hormona que estimula el hambre. No olvides que para ver resultados es importante hacer ejercicio y comer sanamente.

Mejora la digestión

La fibra es un componente que puede mejorar el movimiento intestinal, con esto se evitan problemas como el estreñimiento. Las frutas y verduras son productos ricos en ella, pero pueden echarse a perder rápidamente.

En cambio, el amaranto es otra fuente de fibra que puede durar más tiempo siempre y cuando esté guardado en un recipiente hermético. Consumir este cereal te ayudará a cuidar la microbiota intestinal.

Ayuda en el embarazo

Otro de los motivos por los que es bueno consumir amaranto en la cuarentena es que le aporta al cuerpo ácido fólico. Este es un elemento que es recomendado sobre todo para las mujeres embarazadas, por lo que si estás esperando un bebé o conoces a alguien que esté embarazdad, puedes recomendarle este ingrediente.

De acuerdo con una investigación publicada en Science Direct, consumir ácido fólico durante el embarazo puede prevenir que el bebé desarrolle problemas en el tubo neural, como espina bífida.

Combate la ansiedad

Durante la cuarentena algunas personas pueden experimentar ansiedad, Well and Good menciona que el magnesio presente en el amaranto puede ayudar a combatir este trastorno.

Esto se debe gracias a que el magnesio puede disminuir las palpitaciones del corazón que se generan mientras se experimenta la ansiedad. Cuando se controla el ritmo cardíaco, las personas con este problema pueden sentirse más tranquilas.