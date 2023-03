Cuántos tacos pedir para que tengan más carne, un taquero lo revela

Sin duda, una de las grandes delicias culinarias en México son los tacos. Los hay de todo tipo, incluso variedades que solo se acostumbran comer por las mañanas o noches. Como sea son un gusto al paladar. Pero, a pesar de su popularidad, hay trucos que solo un buen taquero conoce, por ejemplo, cuántos pedir si queremos que tengan más carne.

Todos tenemos nuestras taquerías de confianza, ya sea porque nos ofrecen nuestra variedad favorita, tienen el sabor que más nos gusta o el precio que consideramos adecuado. Pues después de leer esta nota no solo seguirás disfrutando de tu local consentido sino que obtendrás más por tu dinero.

Conoce el truco que un taquero comparte para que tu orden vaya mejor servida.



El tip viral de TikTok para pedir tu orden de tacos

TikTok es una de las redes sociales más populares en la actualidad. Todos los días se reproducen millones de videos de todo tipo, desde rutinas cómicas y de baile hasta tips de belleza y viaje. Por supuesto no pueden faltar las recomendaciones culinarias y hoy vamos a hablarte de una muy curiosa.

Desde su cuenta taquerosky, Andrés Suárez, se ha dado a la tarea de compartir algunos secretos de taqueros. En su perfil se lee como descripción “Lo único que deseo es un limón jugoso y que triunfe el comunismo” y a pesar de contar con solo 5 videos en TikTok ya acumula más de 15 mil seguidores y 418 mil “me gusta”.

Quizá el tiktoker no se imaginaba el éxito que iba a lograr con sus consejos, pero bastó un video para que se hiciera viral en la red social, la razón es que nos comparte cuántos tacos pedir para que estos incluyan más carne.

De acuerdo con su consejo, si no sabes cuántos tacos pedir es momento de observar la mano del taquero que preparará tu orden.

La razón de lo anterior, explica taquerosky, es que a la mayoría de los taqueros les caben solo 3 tacos en una mano, pero cuando el cliente pide más, por lo general 5, les tienen que poner menos carne para que la orden quepa en su palma y la puedan entregar en el momento sin tener que repetir el proceso.

Por ello es que el creador de contenido nos recomienda pedir de 3 en 3.

Ante la revelación del truco los usuarios se mostraron sorprendidos y agradecidos con comentarios como: “Finalmente el algoritmo me lleva a dónde necesito”; “Gracias señor taquero. Iré pidiendo de 3 en 3 hasta llegar a 12”; “Ni la llegada de Tesla a México es tan valiosa como esta información”; “No he aprendido tanto en la carrera como lo que acabo de aprender hoy”; “Ganaste a un suscriptor y a mi corazón”. Incluso un taquero publicó un mensaje: “Se me hacía raro que ahora mis clientes quieran ver mis manos”.

Más consejos de TikTok para tu visita a la taquería

Poco a poco taquerosky va ganando popularidad y seguidores en TikTok con sus consejos para que tu vista a la taquería sea una mejor experiencia. Te compartimos algunos más:

- Si la taquería no tiene gente sí puedes darte el lujo de pedir tus tacos uno por uno, de lo contrario, es mejor que tu orden sea de más pues tendrás que esperar a que atiendan a los demás clientes.

- Siempre especifica de qué quieres tus tacos. El taquero no es adivino y si no le dices de qué carne prefieres, te servirá de la pieza que más tenga. Taquerosky aclara que no se trata de la parte que menos se vende, o la más fea, sino de la que hay más.

- El limón se debe cortar en tres partes, no a la mitad o en cuatro pues, explica, de esta manera se obtiene más jugo y hasta los niños pueden exprimirlos.

Así que ya lo sabes, aplica estos trucos la próxima vez que vayas por tacos.

