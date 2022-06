Cuántas calorías tiene la granola

¿Cuándo fue la última vez que comiste granola? Seguramente aún recuerdas esa textura crujiente y la explosión de diferentes semillas y cereales en tu boca, pero además de su sabor, este alimento también es conocido por venderse como un desayuno nutritivo y completamente sano.



La granola no es más que una mezcla de diferentes tipos de cereales, siendo la avena, nueces, frutos secos, semillas o hasta el arroz los ingredientes más comunes para su preparación. Si bien destaca por su alto contenido proteico y energético, no debemos ignorar otras aportaciones nutrimentales, como sus calorías o azúcares. En Menú te contamos si este “mix” de cereal es tan saludable como aparenta.







Foto. Pixabay

Los orígenes de la granola

Pese a que hoy la conozcamos como un alimento accesible y presente en todos los estantes de supermercados, la realidad es que no lleva más de 50 años como un producto comercial.



La granola surgió como un alimento alternativo a una dieta libre de carne. En el siglo XIX, el Doctor Caleb Jackson creó una receta de pequeños trozos de salvado sin endulzar y remojados en leche, a los que llamó “granula”, el ancestro de la granola.

No fue hasta 1969 cuando se estableció como un alimento popular gracias al legendario festival de música “Woodstock”, en 1969, en pleno auge del movimiento hippie.

Al ser barata, una gran fuente de energía y fácil de preparar, fue la comida predilecta para consumir los tres días que duró este festival. Así, no pasó mucho tiempo para que la industria de la alimentación masiva comenzara a comercializarla.





Foto. Pixabay

Propiedades de la granola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de cereales porque aportan cantidades importantes de proteínas, grasa, carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales, y esto incluye a la granola (pero con ciertas sugerencias). Una de las principales aportaciones de la granola es su alto contenido en fibra y cereales integrales. Estos son algunos de sus aportes:



- Mejora la presión arterial: Al tener ingredientes ricos en fibra (como la avena o semillas de lino), la revista del Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases confirma que la avena ayuda a reducir la presión arterial.

- Reduce los niveles de colesterol: Una vez más, su contenido en avena es muy saludable, ya que esta es una fuente de beta glucano, un tipo de fibra que funciona para reducir los niveles de colesterol malo, según datos del Diario Norteamericano de Nutrición Clínica.

- Reduce el azúcar en la sangre: El Diario Norteamericano de Nutrición Clínica tambien menciona que una buena mezcla de cereales en una barra de granola, ayuda a controlar y reducir los niveles de azúcares en la sangre; esto es útil en personas con obesidad.

- Gran fuente de vitaminas y proteínas: Proporciona hierro, magnesio, zinc, cobre, selenio, vitaminas B y vitamina E. En cuanto a sus proteínas, su consumo influye en los niveles de importantes hormonas de saciedad como la grelina y el GLP-1, según Oxford Academic.

- Mejora la salud intestinal: Comparado con otros cereales refinados, un estudio del sitio Frontiers in Microbiology avala que la granola aumenta los niveles de bacterias intestinales saludables.



Foto. Pixabay

Entonces, ¿la granola es completamente saludable?

Aquí es donde entran los “peros”; Usualmente, la granola es considerada un alimento saludable. Al ser un alimento compuesto, su variedad de nutrientes dependen principalmente de sus ingredientes; los cereales, nueces, frutos secos o azúcares pueden variar dependiendo del nutriente que se aporte en mayor proporción.



En pocas palabras, la granola es tan nutritiva en relación a la cantidad de ingredientes que tenga; por ejemplo, una empresa puede agregarle más azúcar o avena de lo normal a su receta. Incluso hay algunas que en vez de azúcar pueden tener miel.

Varias marcas comerciales tienen una gran cantidad de azúcar equiparable con otros postres, como pasteles, por ello, te recomendamos que si quieres consumir granola de forma periódica, la prepares tú mismo.



Foto. Pixabay

La granola y sus calorías

El portal y app de nutrición Fat Secret México menciona que una taza de granola contiene 453 calorías. Considerando que una taza son aproximadamente 250 gramos, estamos hablando de un alimento excesivo en calorías.



Si lo comparamos con otros alimentos, la granola no saldría bien parada. El sitio Bio Trendies menciona que una taza de granola contiene más calorías (453) que una clara de huevo (52). Comer más de la porción especificada puede provocar un aumento de peso no deseado, lo que, a la larga, podría aumentar el riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas.



Recomendaciones:

Debido a que los ingredientes varían mucho según la marca, es importante leer cuidadosamente las etiquetas de información nutricional, o como lo mencionamos, es más conveniente preparar la granola de manera casera.



El portal de Salud HealthLine aconseja no consumir más de una taza de granola al día, ya que auqnue sea rica en fibra y tenga otros beneficios; en la mayoría de sus presentaciones comerciales esta mezcla de cereales tiene altos contenido en calorías, carbohidratos, grasas y azúcares añadidos. Lo ideal sería considerar consumir de dos a dos tercios de taza al día, es decir, aproximadamente 67 gramos.



Si bien, la granola aporta energía y es una alternativa económica como desayuno, siempre debe ser consumida con responsabilidad y, de ser posible, su incorporación a la dieta diaria debe discutirse con un nutriólogo o especialista de la nutrición.



