Cuáles son las enfermedades que puede prevenir el café

Son millones las personas en el mundo que aman el aroma y sabor de una taza de café por la mañana. Pero lo que pocos saben es que esta bebida, además de ayudar a despertar y concentrarse, contiene una serie de nutrientes que ayudan a prevenir diversas enfermedades.

Como siempre, lo primero que hay que mencionar es que todo debe consumirse con moderación. En el caso del café, si no excedes la dosis recomendada por los expertos, y no tienes alguna contraindicación médica, puedes beneficiarte de todo los nutrientes de esta bebida.

A continuación te dejamos una lista de enfermedades que tomar café puede prevenir.

El café ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares

Si escuchas la palabra café seguro lo primero que viene a tu mente es el efecto de la cafeína. Pero esta bebida tiene mucho más que ofrecer, por ejemplo es muy rica en antioxidantes, especialmente polifenoles que, de acuerdo con la marca Nescafé, actúan contra los radicales libres y algunos metales pesados que provocan el envejecimiento de los tejidos y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además, un estudio publicado en la revista American Heart Association indica que el consumo de hasta 4 tazas de café al día tiene un efecto cardioprotector gracias a los antioxidantes. De hecho, las personas que toman regularmente café tienen un corazón de un tamaño más sano y con mejor funcionamiento en comparación con el de quienes no lo beben.



Imagen: Unsplash

El café es un remedio al dolor de cabeza

La cafeína, por sus propiedades vasodilatadoras, ayuda a combatir los dolores de cabeza y aumenta el efecto de los antianalgésicos.

No obstante hay que tener algunas precauciones, el consumo de más de 3 tazas de café al día no se recomienda para quienes padecen migrañas.

El café puede ser un auxiliar contra la obesidad

Más allá de ayudarnos a despertar, la cafeína acelera la termogénesis, un proceso metabólico del organismo que ayuda a quemar mayor cantidad de grasa. Por esa razón es que, según Nescafé, es útil para ayudar a perder peso, por supuesto, en combinación con una dieta equilibrada y ejercicio. Además se debe consumir café solo, sin azúcar ni leche.

El café puede prevenir ciertos tipos de cáncer

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos realizó un estudio de acuerdo al cual, a mayor consumo de café, menor índice de mortalidad por cáncer.

Aunque aún hace falta más investigación se ha comprobado que el consumo moderado de café tiene la capacidad de proteger las células y tejidos del cuerpo.

El café contra el Alzheimer

El consumo regular de café reduce la probabilidad de padecer Alzheimer. En un estudio de personas de entre 65 y 84 años publicado en Journal of Alzheimer’s Disease se registraron menores índices de problemas cognitivos leves entre quienes tomaban 1 o 2 tazas de café por día, en comparación con aquellos que raras veces o nunca tomaban café.

Sin embargo, tomar más de 6 tazas por día podría tener un efecto adverso en la salud cerebral pues quienes exceden dicha cantidad suelen tener un menor volumen cerebral total y un mayor riesgo de demencia.



Imagen: Unsplash

El café ayuda a prevenir la diabetes tipo 2

Diversos estudios vinculan el consumo de 3 o 4 tazas de café al día con un 25% menos de probabilidades de padecer diabetes tipo 2 debido a su efecto antioxidante, antiinflamatorio y termogénico.

Una investigación publicada en la revista Nutrition Reviews explica que el café está repleto de fitoquímicos que pueden actuar como antioxidantes y amplificadores de la sensibilidad a la insulina.

El café previene los padecimientos gastrointestinales

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine demostró que los nutrientes del café pueden mejorar el microbioma intestinal, es decir las bacterias sanas que promueven la digestión y fortalecen la inmunidad.

El café previene la depresión

Seguro ya has experimentado el bienestar de beber una taza de café pero se ha analizado que el efecto puede ser mucho más duradero y, por ende, reducir el riesgo de padecer depresión, según investigaciones realizadas por la Facultad de Medicina de Harvard.

Una de las razones es que el café contiene fitoquímicos que alimentan las bacterias buenas en el intestino, mismas que podrían producir o fortalecer otros compuestos que inciden en el cerebro y mejoran el estado de ánimo.

El café previene enfermedad hepática

Según la Fundación Española de la Nutrición, el consumo de más de 2 tazas diarias de café en pacientes con enfermedad hepática, se asocia a una menor incidencia de fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma, así como mortalidad.

Además el consumo de café disminuye la rigidez provocada por Enfermedad Hepática No Alcohólica (EHNA) y la hepatitis B y C.

Más consideraciones del consumo de café

El consumo de hasta 4 tazas diarias de café (hasta 400 miligramos de cafeína) puede ser parte de una dieta saludable y balanceada.



Imagen: Unsplash

El café tiene la capacidad de acelerar los procesos cerebrales y mejorar la memoria.

Es una bebida recomendada para los deportistas pues la cafeína actúa sobre el sistema nervioso y provoca que se perciba el cansancio más tarde y, por tanto, aumente el rendimiento.

Los beneficios antes señalados aplican únicamente al café negro sin nada agregado, y no a bebidas como los capuchinos, lattes y macchiatos, que suelen contener grandes cantidades de calorías, azúcar y grasa.

