Día de San Patricio 2026: ¿por qué se festeja cada 17 de marzo?; conoce su origen

Cada 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se visten de verde, participan en desfiles y celebraciones llenas de música y tradición para conmemorar el Día de San Patricio.

Pero más allá de la fiesta, esta fecha tiene un origen histórico y religioso que se remonta siglos atrás, ligado a la figura de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. ¿Por qué se celebra en este día y cómo pasó de ser una festividad religiosa a un evento global? Aquí te contamos su historia.

¿Por qué se celebra el Día de San Patricio?

Según la Enciclopedia Britannica, San Patricio fue un misionero cristiano clave en la conversión religiosa de la isla. A él se le atribuye haber explicado el concepto de la Santísima Trinidad mediante un trébol de tres hojas, un símbolo que hasta hoy se mantiene como parte esencial de esta celebración.

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Aunado a ello, un 17 de marzo del año 461 murió San Patricio en Saul, en el Condado de Down, lugar donde se fundó su primera iglesia en un granero pequeño.

San Patricio está enterrado en el camposanto de la catedral de Down, en Downpatrick, Irlanda del Norte, y una piedra conmemorativa, hecha de granito local de los montes de Mourne, marca su tumba.

Para aquellos que celebran su significado original, más religioso y mucho menos lúdico que el actual, el Día de San Patricio es tradicionalmente una jornada para el renacimiento espiritual.

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