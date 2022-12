Consejos para que los tamales no te queden crudos

Los tamales están presentes en las mesas de los mexicanos durante diferentes fechas y celebraciones a lo largo del año, incluyendo las fiestas decembrinas.

No importa si son tamales dulces o salados, en hoja de plátano o de maíz, de harina o de masa, se trata de bocados tradicionales que alegran cualquier reunión con su sabor.

Los tamales tienen un proceso de preparación que puede ser largo, sin embargo, el resultado vale cada minuto invertido. El paso a paso también está lleno de detalles que debes cuidar para que no se arruinen y la cocción es parte fundamental.

Si vas a preparar tamales para la cena de Navidad o Año Nuevo, te compartimos algunos consejos para que te asegures de que se cocinen de la manera correcta y no termines con una olla llena de tamales crudos.

Existen diversos mitos alrededor de la preparación de tamales, pues hay quienes aseguran que si la persona encargada de hacerlos está enojada o de mal humor, los tamales no se cocerán. Además, se dice que si los tamales siguen crudos después de un largo tiempo en el fuego, es necesario bailar alrededor de la olla.

Para que no tengas que sacar tus mejores pasos en la cocina, debes tomar en cuenta factores como la humedad de tu masa. No importa si haces los tamales con harina de maíz o con masa nixtamalizada, lo que debes ajustar es la cantidad de líquido que añades.

Regularmente, la textura de la masa que uses debe ser lo suficientemente fluida para extenderse fácilmente sobre la hoja de maíz o plátano, pero no tan líquida como para escurrirse rápidamente. Si esto sucede, puedes añadir poco a poco una porción extra de harina o masa hasta obtener la consistencia correcta, ya que si no, el tiempo de cocción será más largo, pues el calor deberá evaporar el agua de la masa y corres el riesgo de obtener un tamal crudo.

Otro punto importante es la humedad del relleno, algunas recetas incluyen salsas, moles o purés, éstos deben agregarse en pequeñas cantidades o lo más espesos posibles, pues si no, causan el mismo efecto que en punto anterior, un tamal demasiado húmedo que puede quedar crudo si no se le cocina por un largo tiempo, lo que puede resultar en un tamal con orillas secas e interior muy suave.

Un problema común que provoca tamales crudos es el colocarlos en la olla encimados y de forma irregular, puesto que el calor no llega de la misma manera a cada pieza y aunque revises un tamal para verificar la cocción, el cocimiento puede ser disparejo y tendrás algunos tamales cocidos y otros crudos.

Para evitar esto, te recomendamos poner todos los tamales al mismo tiempo dentro de la olla, así como acomodarlos en capas concéntricas y al mismo nivel. Cubrir la olla con una bolsa de plástico antes de colocar la tapa, también ayuda a mantener el vapor dentro y a que este se disperse de manera regular por todo el interior.

Asegúrate de colocar la vaporera sobre una hornilla grande, que pueda proporcionar calor de manera uniforme por toda la base de la olla, así todos los tamales estarán cocidos al mismo tiempo.

Toma en cuenta estos consejos y disfruta de las fiestas con este querido platillo tradicional mexicano.

