Conoce uno de los bares con la vista más bonita de San Miguel de Allende

San Miguel de Allende es conocido como el lugar perfecto para una escapada de la ciudad, de la cotidianidad y de lo apresurada que es la urbe, en aras de disfrutar de la magia del pueblo rústico, de sus calles empedradas y tranquilas, de los colores de su arquitectura y los sabores de su oferta culinaria.

Sin embargo, hay un lugar dentro de San Miguel de Allende que, por un momento, te hará sentir de viaje a Líbano con la catedral del pueblo de fondo. Estamos hablando de Luna, el rooftop tapas bar de Rosewood San Miguel.



Foto: Alan Nájera

Desde hace aproximadamente seis meses, desde que el Chef César Enciso llegó a Rosewood, la gastronomía de todo el lugar cambió completamente, renovando menús, creando propuestas gastronómicas nuevas y, sobre todo, dando un aire fresco a uno de los hoteles más lujosos de San Miguel de Allende.

Luna, se transformó en uno de los pocos lugares para degustar comida libanesa en todo el municipio y sus alrededores. Con una limpieza y exactitud en cuanto a ingredientes y formas de servir los platillos, pero con una ingerencia indudable de los chefs que dirigen la cocina de esta terraza con una gran vista.



Foto: Alan Nájera

Para sentir los sabores mediterráneos en Luna, preparados con ingredientes locales de San Miguel, te recomendamos iniciar con las zanahorias salteadas, acompañadas con jocoque de cítricos, humus y miel. También puedes probar las coliflores salteadas con salsa teriyaki y humus, o bien un crudo de camarón, con cúrcuma, dashi y uva, este plato tiene sabor similar al umami y es como un ceviche.

Antes de continuar, puedes pedir un drink de la carta de tragos artesanales que tienen en Luna, que también es un bar. Uno de ellos es el Sunset Margarita, una bebida refrescante que mezcla los colores del atardecer con Tequila Casa Dragones, licor Hipnotiq, toronja y jamaica. O bien, un Agave Guanajuato, un trago ahumado que lleva Mezcal de Berrio y zacate limón.



Foto: Alan Nájera

El platillo que debes pedir es el “Platón Libanés”, que lleva pollo shish taouk con un adobo especiado con sabores a cardamomo, anís y canela. Lleva también cordero acompañado con chimichurri hecho de menta y hierbabuena, hongos salteados con salsa agridulce y camarones con zaatar y zumaque. Este plato queda perfecto con el jocoque de cítricos que sirven y pan pita crujiente.

Mientras comes, no te olvides de pedir uno de los platillos favoritos del lugar, se trata de un dip de moras y queso de cabra, con un topping de macadamia garrapiñada. Este dip se come con pan pita crujiente. Puedes pedir las papas fritas con zaatar acompañadas de un dip de queso feta y mayonesa. Aunque si lo tuyo son las ensaladas, puedes pedir la ensalada orgánica con una vinagreta de lavanda que brindará muchos aromas a tu comida.



Foto: Alan Nájera

Uno de los clásicos es el arroz basmati tradicional con arándanos y limón.También hay opciones con una apariencia más internacional con sabores e ingredientes mediterráneos como los flatbreads con queso parmesano, aceitunas, queso de feta y pesto, o bien, sliders de cordero con un poco de queso y coliflor.

Para terminar con la visita a Luna no puedes dejar pasar los postres. Puedes pedir unos churros con canela, típicos de San Miguel, con helado y jarabe de chocolate. Quizás probar el helado de miel, cítricos con salsa de chocolate oaxaqueño y pimienta roja. También está el cheesecake manchego español con mermelada de guayaba y helado de higo.



Foto: Alan Nájera

Sea lo que ordenes, es muy probable que Luna y, en general Rosewood San Miguel junto con el Chef César Enciso te sorprendan para bien. La propuesta gastronómica dentro del hotel ha establecido más formas de disfrutar de este pueblo mágico no sólo con Luna, sino con los demás sitios para comer dentro de Rosewood como el restaurante 1826 o Agua.



