Si amas la comida y además compartir fotos con tus seguidores de Instagram, con esta información conseguirás ser la estrella de esta red social. Lo mejor es que no necesitas una cámara profesional ni salir de casa para poder obtener resultados como los que ves en Internet.

Con estos aspectos y tips del fotógrafo Luis Sandoval podrás capturar imágenes como todo un profesional, chécalas y ponlas en práctica.

Aprovecha el tiempo en casa para perfeccionar tus recetas y después lúcete tomando fotos muy pro para tus redes sociales.

Luz natural

La luz natural que ya existe en algunos lugares dentro de tu casa es ideal para fotografiar platillos. Luis Sandoval señala "lo recomendable es usar luz suave como la de ventanas para que las sombras no sean demasiado duras. Esto ayuda a distinguir bien las texturas, detalles y colores reales que le dan al platillo su esencia". característica.

Crea ambientación

"Un platillo solitario en medio de un fondo liso no resulta tan atractivo como cuando los vemos dentro de un ambiente que refleje el carácter del lugar. Prueba usando cubiertos, plantas, acompañamientos, snacks y copas para dar un espacio creíble y más natural", aconseja Sandoval. Solo ten cuidado de no abusar de los elementos para que no le roben atención a tu platillo.

Foco selectivo

En la fotografía gastronómica se usa en buena medida el foco selectivo, una técnica para destacar el elemento o platillo principal del entorno que lo rodea. No es necesario contar con lentes muy caros para lograrlo pero sí es importante tener un lente que pueda dejar entrar una buena cantidad de luz hacía la cámara (por ej. 50mm f/2). Algunos celulares ya cuentan con un efecto artificial de enfoque selectivo. Date a la tarea de explorar tu móvil y descubre las funciones que ofrece.

Encuadres

Si quieres tomar fotos como profesional te recomendamos cuidar mucho los encuadres, los más o menos cerrados y cercanos a la comida son ideales. "En ocasiones, dependiendo de qué tanto quieras acercarte, será necesario contar con un objetivo macro. Por suerte las cámaras digitales han facilitado el acercamiento a los objetos sin perder foco", recomienda Luis Sandoval. Checa si tu smartphone tiene con buena capacidad de acercamiento y prueba hasta dónde puedes hacer zoom sin que la imagen se distorcione.

Por último Sandoval señala que "la fotografía es arte: Si realmente te gusta fotografiar alimentos hazlo de manera constante y conscientemente, con el tiempo encontrarás un estilo personal más pulido".

Así que manos a la obra, es tiempo de practicar. Aquí te dejamos estos videos para que cheques más tips y consejos de nuestro fotógrafo.



Sigue todos los tips y consigue las mejores fotos.