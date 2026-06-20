Dicen que el amor entra por el estómago, y en el Día del Padre puedes comprobarlo con un delicioso postre para consentirlo. No importa si no sabes cocinar, esta idea es demasiado fácil de hacer y no necesitas muchos ingredientes.

Te hablamos del flan de dulce de leche, característico por su sabor suave y una textura cremosa. Conoce aquí la receta paso a paso.

¿Cómo hacer flan de dulce de leche en el horno?

Aunque se trata de una receta sencilla, los pasos clave para lograr un buen resultado son la cocción y el enfriamiento del postre. En total, este flan toma un tiempo de preparación de 3 horas y 30 minutos, y rinde entre 4 y 6 porciones.

Ingredientes:

100 g de azúcar

10 ml de agua

300 ml de crema para batir

300 ml de leche

350 ml de dulce de leche

5 ml de esencia de vainilla

4 huevos

Frutos rojos al gusto para decorar

Procedimientos:

Coloca toda el azúcar y el agua en una olla; cocina a fuego medio hasta obtener un caramelo color ámbar. Si se quema o adquiere un tono oscuro, prepáralo nuevamente para evitar un sabor amargo.

Vierte el caramelo casero en un molde desmontable y distribúyelo de manera uniforme; deja enfriar por completo.

En otro recipiente amplio mezcla los huevos con un batidor de globo o con un tenedor hasta que las yemas y las claras queden integradas.

Agrega la crema para batir y la leche; sigue mezclando hasta obtener una preparación homogénea.

Incorpora poco a poco el dulce de leche, sin dejar de mezclar para evitar grumos, y después añade la vainilla y revuelve.

Vierte la mezcla en el molde previamente acaramelado y cubre con papel aluminio.

Precalienta tu horno a 180 °C durante 10 minutos.

Después, coloca el flan a baño María y hornea a 170 °C durante 60 minutos.

Al terminar la cocción, deja reposar el flan durante 30 minutos a temperatura ambiente.

Luego refrigéralo por al menos 2 horas.

Y por último, desmolda con cuidado y decora con frutos rojos; además de que la fruta aporta un toque de color, su sabor ligeramente ácido equilibra el dulzor del flan.

Decora este flan de dulce de leche con los toppings que más le gusten a papá. Foto: Freepik

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¿Cómo hacer flan de dulce de leche en la estufa?

Si no cuentas con horno, no te preocupes porque este flan también puede prepararse en la estufa, utilizando los mismos ingredientes y siguiendo los pasos de la anterior receta.

La diferencia está en el método de cocción, que se realiza de la siguiente manera:

Coloca una servilleta en el fondo de una olla amplia y acomoda el recipiente con el flan.

Después, vierte agua hirviendo hasta cubrir aproximadamente la mitad del recipiente.

Cocina el flan a fuego bajo durante 60 minutos para lograr la consistencia característica de este postre.

Al terminar, deja el flan a temperatura ambiente durante 30 minutos y después mételo al refrigerador por 2 horas.

Decora y disfruta junto con papá.

Con esta receta podrás hacer un postre delicioso para el Día del Padre. Y como consejo extra, acompáñalo con una taza de café o con leche, mientras disfrutas un momento inolvidable junto a papá.

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