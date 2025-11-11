"Mentiras", el musical, se convirtió en todo un referente de la música pop y el teatro mexicano desde 2009, impulsando a cantar a todo pulmón los himnos ochenteros, tanto, que ahora tenemos "Mentiras All Stars" que reúne a las estrellas y divas más destacadas del musical, tanto de teatro como de televisión, así como las inolvidables "Mentidrags".

Esta icónica obra escrita y dirigida por José Manuel López Velarde ha inspirado no solamente la serie homónima de Prime Video, sino hasta la mixología, como estos 4 cócteles inspirados en las personalidades de Daniela, Yuri, Dulce y Lupita, quienes nos han puesto a reír, llorar y, sobre todo, a cantar con el corazón.

Aquí, en Menú, te pasamos las recetas para preparar el trago del personaje con el que más te identifiques, desde la alegre Lupita, hasta la apasionada Dulce, pasando por la fortaleza de Yuri y la glamurosa Daniela.

Cóctel rosa inspirado en Daniela. Foto: cortesía

Daniela: la fresita

Este cóctel es para quienes brillan entre lujo y sofisticación, los más "iconic" y "aesthetic", quienes saben disfrutar de la vida de una manera "glam" y "trendy". Un drink elegante con ese toque "fashion".

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

6 gotas de colorante alimentario rosa

Crema batida, trocitos de chocolate y chispas de colores rosa para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Original, 90 ml de leche, 15 g de azúcar, de 3 a 4 hielos y 6 gotitas de colorante alimentario rosa. Ya que tengamos una mezcla homogénea, se sirve en un vaso tipo rocks y se decora con crema batida, trocitos de fresa y chispas "deeee…color de rosa".

Cóctel verde inspirado en Dulce. Foto: cortesía

Dulce: miau, miau

Este cóctel está inspirado en las fanáticas de los gatos, para quienes convierten cada momento en un "purr-fect" drama.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

3 g de matcha en polvo

6 gotas de colorante alimentario verde

Crema batida y chispas de colores verdes para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Original, 90 ml de leche, azúcar al gusto, 3 g de matcha en polvo, 6 gotas de colorante alimentario verde y hielos. Una vez cremosa y suave, se sirve en vaso rocks y se corona con crema batida y como plus chispas verdes.

Cóctel azul inspirado en Yuri. Foto: cortesía

Yuri: chocolate, lo juro

Este cóctel está inspirado en las que siempre tienen la respuesta para todo y convierten cualquier drama en triunfo. Un drink sofisticado para quien sabe resolver la vida "en un dos por tres".

Ingredientes:

60 ml de Baileys Chocolate

90 ml de la leche de tu elección

3-4 hielos grandes

15 g de azúcar

6 gotas de colorante alimentario azul

Crema batida y chispas de colores azules para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Chocolate, 90 ml de leche, 15 g de azúcar, hielos y 6 gotitas de colorante alimentario azul (porque aquí todo tiene solución). Cuando la mezcla ya esté lista, se sirve en un vaso rocks y se decora con crema batida y chispas azules.

Cóctel beibis inspirado en Lupita. Foto: cortesía

Lupita: beibis Baileys

Un cóctel con alma de postre inspirado en quienes se saben todos los chismecitos, los secretos de la oficina y nunca se les van los detalles importantes.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

Azúcar al gusto

3-4 hielos grandes

20 g de cajeta o dulce de leche

6 gotas de colorante alimentario amarillo

Crema batida y chispas de colores amarillos para decorar

Preparación:

Se licúan 60 ml de Baileys Original, 90 ml de leche, azúcar al gusto, 20 g de cajeta, 6 gotitas de colorante alimentario amarillo y hielos. Ya que la mezcla se vea suave y homogénea, se sirve en un vaso rocks y "fíjate, fíjate…" en los pequeños grandes detalles. Se decora con crema batida y chispas de colores amarillos.

