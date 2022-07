Así se vivió la fiesta mezcalera en Matatlán, Oaxaca

Santiago Matatlán.- “Matatlán era el león dormido de la industria del mezcal en el país. Hoy despertó el león”, afirma el escritor César Rito Salinas, encargado de la difusión de la Primera Gran Fiesta del Mezcal de Matatlán, comunidad de los Valles Centrales de Oaxaca, que incluyó una semana de actividades desarrolladas en el marco del regreso de las celebraciones de la Guelaguetza.

Se trató de una feria única en su tipo, pues surge de un municipio que produce 40% del mezcal que se genera en el país y que paradójicamente no es un destino reconocido por viajeros; el fin es convertir a Matatlán en el principal destino turístico mezcalero del mundo, señala Rolando Monterrosa, presidente del Comité Organizador de la feria.

Sabías que... el 40% del mezcal producido en el país proviene de Matatlán.

“Aunque la Feria Internacional del Mezcal la iniciamos los matatlecos, ya es un evento posicionado, del gobierno del estado, esta es una alternativa para muchísimos productores que no tienen marca y en un futuro también se planea invitar a otras comunidades mezcaleras”, explicó Félix Hernández Monterrosa, maestro de la marca Cuish, pionera en la difusión de la cultura del mezcal de agaves silvestres en la ciudad de Oaxaca.

Para Hernández Monterrosa, este evento no se trató de una simple feria con puestos de venta, pues la idea fundamental era que las y los visitantes conocieran directamente a los maestros mezcaleros que producen de manera artesanal aún sin tener una marca.

“Estamos trabajando para que Matatlán no sea sólo mezcal, que sea gastronomía, que sea arte y también sitio arqueológico”, añade el maestro mezcalero Rolando Monterrosa.

Matatlán, un pueblo mezcalero

El 90% de esta comunidad se dedica a la siembra de maguey y a la producción del mezcal; mientras que hay 220 maestras y maestros mezcaleros censados, explican los organizadores, por eso tiene relevancia que esta Gran Feria se haya realizado por acuerdo de la Asamblea Comunitaria, durante las festividades en honor de Santiago Apóstol, santo patrón de Matatlán.

220 maestras y maestros mezcaleros habitan en Matatlán.

Además, los 50 productores que acudieron a la feria tienen la característica de que producen mezcal de manera artesanal, en un proceso que se ha hecho por décadas sin deforestar la tierra, ya que cuentan con un terreno propicio, pues se trata de una zona semidesértica en la que el cultivo de agave se ha convertido en una opción para la economía local.

Nuevas maneras de disfrutar un mezcal.

“La sobreexplotación de la tierra no había pasado nunca antes; hemos producido mezcal por décadas y eso sucede apenas, cuando hay una explosión de marcas. No había existido un problema de deforestación hasta que llegaron las grandes marcas que se hacen pasar por artesanales y que en realidad no lo son”, señala el fundador de Cuish.

Construir oportunidades para detener la migración

La idea, abunda César Rito Salinas, es que el municipio pueda reactivar su economía y con ello acrecentar las oportunidades que hay para que la migración deje de ser una opción, pues de las casi 4 mil personas que habitan Matatlán, igual número de originarios de esta comunidad emigraron a Estados Unidos, afirma el poeta y escritor.

Por eso la feria también está pensada para atraer a los paisanos que radican en Estados Unidos, para que regresen al pueblo a visitar la feria, cuando tomen sus vacaciones y puedan ver que se están construyendo oportunidades de negocio y empleo.

Nuevas generaciones mezcaleras

Tanto Rito Salinas como los maestros mezcaleros coinciden en que el gran empuje de esta feria se debió en gran parte a una nueva generación de jóvenes mezcaleros matatlecos, quienes con su talento e iniciativa buscan visibilizar a Matatlán y volver a ponerlo en el mapa.

“Yo creo que va a haber más participación de otros compañeros, que los mismos habitantes tienen derecho a contar su propia historia, la historia verdadera del mezcal, no cuentos chinos, eso es lo más rescatable de esta feria: contar nuestra propia historia y el derecho a organizarnos”, concluyó Félix Hernández.



