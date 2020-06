De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las personas mayores de 14 años pueden consumir un máximo de mil 500 miligramos de sodio al día. Esta cantidad es equivalente a 3.8 gramos de sal, según Harvard Health Publishing.

En el caso de México, el Poder del Consumidor informa que la población ingiere entre siete y nueve gramos de sal al día. Debido a este exceso de sodio, podemos ser más propensos a problemas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y padecimientos renales, señala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por esta razón, te compartimos algunos alimentos altos en sodio que podrían perjudicar tu salud.

Leer también: Además de la sal, ¿qué alimentos aportan sodio?

Embutidos

De acuerdo con una publicación de American Journal of Clinical Nutrition, una porción de 85 gramos de jamón contiene hasta mil 117 miligramos de sodio.

En el caso de la salchicha, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics determina que su contenido en sodio es de 415 mg, mientras que el tocino posee 233 mg de sodio, según Nutrition Data.

Lo mejor es consumir estos alimentos en pequeñas cantidades o sacarlos de la dieta regular si así te lo indica el especialista.

Pizza

Debido a sus múltiples ingredientes como el queso, la salsa, la masa y la carne procesada, las pizzas poseen altas cantidades de sodio. Una investigación de American Journal of Clinical Nutrition descubrió que las rebanadas servidas en restaurantes contienen un promedio de 957 miligramos de sodio.

Respecto a las pizzas congeladas, otro estudio publicado en el mismo diario científico encontró que una porción grande contiene 765 miligramos de sodio.

Si se te antoja una pizza, limita las rebanadas que comes y complementa con alimentos bajos en sodio.

Leer también: ¿Qué alimentos son bajos en sodio?

Queso

Healthline señala que los quesos procesados, como el queso amarillo, contiene más sodio que el queso natural (aproximadamente 377 miligramos). Esto se debe a la adición de fosfato de sodio para que su apariencia sea suave y uniforme.

Por su parte, una publicación de Korean Journal for Food Science or Animal Resources explica que el queso cottage tiene sal añadida para conservarlo por más tiempo, así como para mejorar su sabor y textura. Por ello, media taza de este producto contiene 350 miligramos de sodio.

En su lugar, opta por queso suizo o queso mozzarella, aunque no en exceso.

Salsas y aderezos

Según Nutrition Data, una cucharada de salsa de soya contiene mil 24 miligramos de sodio, mientras que la salsa tipo barbecue aporta 395 miligramos por cada dos cucharadas.

Además, los aderezos para ensaladas poseen un promedio de 304 miligramos de sodio en cada dos cucharadas, de acuerdo con un artículo publicado en American Journal of Clinical Nutrition.

Escoge presentaciones bajas o reducidas en sodio.

Leer también: ¿Qué comer para bajar el sodio?

Comidas enlatadas

Un análisis realizado por el Centro de Investigación de Nutrición Humana de Beltsville concluyó que el atún en lata posee 247 miligramos de sodio. Por su parte, la carne en conserva y la carne de cerdo tienen entre 794 y mil 393 miligramos de sodio.

Los vegetales enlatados no están exentos de este problema. Nutrition Data informa que los guisantes enlatados contienen hasta 310 mg de sodio. Por este motivo, es preferente que compres productos frescos.

De acuerdo con Journal of the American Dietetic Association, enjuagar con agua los alimentos enlatados y el queso cottage disminuye su contenido en sodio entre un 63 a un 80 por ciento, por lo que podrías poner en práctica este tip y disfrutar de estas comidas con menores riesgos a tu salud.

Si tienes dudas sobre el consumo de algún alimento, consulta a un especialista.