¡Adiós panza chelera! Las cervezas que menos engordan

La cerveza es una de las bebidas más consumidas por los mexicanos. ¿Quién no disfruta una cerveza en la playa o después de una semana estresante? No obstante puede aportar muchas calorías que nos harán ganar peso. Para que tomes mejores decisiones, vamos a decirte cuáles son las que menos engordan.

La primera buena noticia que te tenemos es que, de acuerdo con un artículo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en comparación con otras bebidas alcohólicas, la cerveza tiene un menor aporte calórico. Sin embargo, el problema es que su nivel de consumo suele ser mayor, además de que normalmente se acompaña con alimentos con mucha grasa, como las alitas.

Si estás cuidando tu peso lo mejor es moderar el consumo de alcohol y elegir las marcas que tienen menos calorías. Para ayudarte en esa tarea vamos a decirte el contenido calórico de algunas de las marcas más vendidas en el país.

Razones para tomar cerveza

Antes de entrar al tema de las marcas y las calorías, vale la pena saber que beber cerveza, con moderación, puede ser beneficioso para la salud.



Imagen: Unsplash

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, la cerveza es una bebida rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. Por ello es que algunos estudios apuntan que su consumo moderado se asocia con beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad.

Una investigación realizada en España encontró que las personas que consumen cerveza habitualmente presentan una menor incidencia de diabetes mellitus e hipertensión, así como unas cifras de colesterol HDL (bueno) mayores que los no bebedores.

Además, según el Centro de Información Cerveza y Salud, esta bebida posee propiedades nutricionales valiosas para el organismo al otorgar carbohidratos, algunos en forma de fibra soluble; minerales como el fósforo, silicio, potasio y sodio; vitaminas del grupo B como niacina, piridoxina y riboflavina; y polifenoles con propiedades antioxidantes.

Por otra parte, un estudio publicado por The American Journal of the Medical Sciences dio a conocer que, desde un punto de vista nutricional, la cerveza contiene más proteínas y vitamina B que el vino. Además, su alto contenido de silicio debido al procesamiento de la cebada y el lúpulo se relaciona con el aumento de la densidad mineral ósea para hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas en terapia de reemplazo hormonal.

Finalmente, un estudio publicado en The Journal of Pain de la American Pain Society señaló que uno de los efectos de la cerveza es aumentar el umbral del dolor, por lo que tiene un efecto analgésico.

Hay que reiterar que los beneficios solo se consiguen como parte de una dieta equilibrada y un consumo moderado.



Imagen: Unsplash

¿Cuáles son las cervezas en México que menos engordan?

Si bien el aporte calórico de una cerveza puede variar según los distintos tipos y marcas, en México, de acuerdo con la Profeco, contienen entre 16 y 77 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Para llegar a la conclusión anterior, en 2016, el laboratorio de la Profeco analizó 50 tipos de cervezas, y dio a conocer cuál es el aporte calórico de algunas de las marcas más vendidas del país.

Estas son las más ligeras:

Michelob Ultra, aporta 24 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Miller Lite, aporta 25 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Coors Light, aporta 26 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Corona Light, aporta 26 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Tecate Light, aporta 29 kilocalorías por cada 100 mililitros.



Imagen: Pixabay

Las marcas anteriores son light pero ¿qué pasa con las regulares?

Barrilito, aporta 32 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Dos Equis XX lager especial, aporta 34 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Guinness Draught, aporta 34 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Indio, aporta 35 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Victoria, aporta 35 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Tecate, aporta 38 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Pacífico, aporta 38 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Carta Blanca, aporta 39 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Modelo Especial, aporta 39 kilocalorías por cada 100 mililitros.

León, aporta 39 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Dos Equis XX Ámbar, aporta 40 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Heineken Lager, aporta 40 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Corona Extra, aporta 41 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Modelo Negra, aporta 47 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Ahora ya sabes cuáles son las cervezas que más calorías contienen pero, sin importar la que elijas recuerda que su consumo en exceso es perjudicial para la salud.

