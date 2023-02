6 alimentos que tapan las arterias si se comen en exceso

Como sabes, la dieta juega un papel muy importante en el nivel de bienestar de tu organismo. Y, si bien, no hay alimentos prohibidos, a menos que tengas un padecimiento específico, hay algunos que es mejor evitar como los 6 de los que te vamos a hablar a continuación, pues contribuyen a tapar las arterias.

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad de las arterias coronarias es una afección cardíaca común y se presenta cuando los principales vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón tienen dificultad para enviar suficiente sangre, oxígeno y nutrientes a los músculos cardíacos.

Esta condición puede ocasionar problemas graves de salud y, sin saberlo, podrías estar contribuyendo a ella debido a lo que comes.

¿Cómo saber si tengo las arterias tapadas?

Primero es necesario mencionar que solo a través de análisis clínicos y la interpretación de un profesional de la salud es posible saber si se tienes un problema en las arterias coronarias. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que tomar en cuenta.

Mayo Clinic explica los depósitos de colesterol en las arterias cardíacas y la inflamación suelen ser la causa de la enfermedad de las arterias coronarias y que hay síntomas que nos advierten que algo no está funcionando correctamente.

Así, cuando el corazón no recibe sangre rica en oxígeno es común presentar dolor de pecho, fatiga y falta de aire. Una obstrucción completa del flujo sanguíneo puede causar un ataque cardíaco.

El problema es que la enfermedad de las arterias coronarias se suele desarrollar durante décadas y es posible que los síntomas pasen desapercibidos hasta que una obstrucción significativa cause problemas o se produzca un infarto.

Entre las causas más comunes de esta afección están padecer diabetes y presión arterial alta, además de malos hábitos como no hacer suficiente ejercicio, fumar y comer alimentos altos en grasa.





Alimentos que tapan las arterias

Dado que la enfermedad de las arterias coronarias comienza cuando las grasas, el colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes internas del corazón, la alimentación juega un papel clave.

Cuida tu corazón y evita el consumo de estos alimentos que tapan las arterias:

1. Carnes y embutidos. No es que no las puedas comer, de hecho, la carne es una importante fuente de proteínas. Sin embargo, un artículo publicado en el "Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics", señala que su consumo en exceso puede derivar en un aumento peligroso en los niveles de colesterol malo. Además, no es buena idea comer más de una vez a la semana salchichas, tocino, mortadela y otros embutidos.



2. Azúcares. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, advierten que dañan las paredes de nuestras arterias y favorecen la acumulación de placa. Así que lo mejor es evitar los de refrescos y dulces.

3. Grasas trans. Estas aumentan de manera significativa el colesterol malo en las arterias. Evita comer pasteles, galletas, palomitas de maíz para el microondas, pizza congelada y margarina en barra.

4. Grasas saturadas que contribuyen a la acumulación de colesterol malo en la sangre. En esta categoría entra la leche entera, algunos tipos de quesos y otros productos lácteos.

5. Sal. La Fundación española del corazón advierte sobre la importancia de reducir la sal en la dieta, y mejor sustituirla por hierbas, especias, limón, vinagre, pimienta y ajo.

6. La piel de las aves. Esta contribuye al incremento de grasas en las paredes de las arterias. Por ejemplo, las alas de pollo se fríen sin quitarles la piel y son altas en calorías y lipoproteínas.



Alimentos saludables para tu corazón

Ya conoces los alimentos que debes evitar, pero por el contrario ¿qué es lo que se recomienda comer?

- Cereales integrales como arroz, avena y centeno.

- Aceite de oliva y de canola.

- Frutos secos como nueces, almendras, entre otros.

- Pescados como salmón y atún.

- Verduras como espárragos, cebollas, aguacate, acelga, brócoli, tomate, col y espinaca.

- Frutas como granada y manzanas.

