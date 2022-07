3 drinks especiales en la Riviera Maya que te encantará probar

El bar neoyorquino Please Don´t Tell (PDT) realizó una colaboración de mixología con el resort de lujo, Etéreo Auberge en el que, además de ofrecer una serie de drinks personalizados a los invitados que les interesara probar de esta colaboración llamada “Please Drink Tequila”, crearon un menú especial de bebidas para acompañar unos deliciosos postres creados en el resort. El evento está encabezado por Jeff Bell, el mixólogo de PDT.



Foto: Cortesía de Etéreo Auberge

Este trago es una mezcla del clásico “Cold Brew”, con una infusión de galletas graham y Mezcal Amaras. Además, la mezcla con crema de cacao “Tempus fugit” brinda un sabor inigualable para la bebida introductoria de la colaboración.

Como postre recomendado, está un churro de cacao con “cupreata-cajeta” y tatemado de cardamomo. Si quieres algo que endulce tu noche, esta es la perfecta combinación.

Foto: Alan Nájera

Rice, Milk & Honney

A quién no se le ha antojado, alguna vez, una deliciosa agua de horchata con “piquete” más o menos, esa es la clave de este drink. Esta compuesto de agua de horchata, Tequila Añejo Herradura, jarabe de canela, un vino Palo Cortado Sherry, y un toque de esencia de vainilla.

Para acompañar este trago, se sugiere un postre como el pudín de pan borracho, que lleva rompope, tres leches, vainilla, sal y crema.

Beetnik

Se trata de un drink a base de Tequila Añejo Herradura, Cocchi vermouth di Torino y Campari. Además, lleva jugo de betabel y jarabe de canela. Este exótico trago puede parecer extraño, pero al primer sorbo podrás sentir los sabores mezclándose en tu boca.

Se acompaña con un tamal de betabel “Beet velvet” saborizado con adobo de achiote, helado de vainilla y mermelada de frutos rojos o naranja. Este tamal rompe con el margen de sabores, resultando en algo dulce y ligero que se complementa con el drink.

Foto: Alan Nájera

¿Qué más ofrece esta colaboración con PDT?

Lo especialmente particular de estas bebidas, es que están hechas con licores 100% mexicanos, que intentan llevar al extranjero los mejores sabores de México. Además, la mayoría de los ingredientes que se usan en el restaurante para las comidas, cenas y desayunos, dicen ser traídos de productores de la zona de Playa del Carmen, llevando así la producción local a los comensales globales.

Este menú “Firepit” estará disponible del 1 al 10 de julio en el restaurante Itzam, dentro de Étereo, y es el resultado de un trabajo entre PDT con Jeff Bell, uno de los mixólogos más reconocidos del mundo; y las cabezas del restaurante Itzam: el chef ejecutivo Miguel Baltazar, el bar mánager José Antonio Magaña y Mario Cervantes, el bartender de Etéreo.

