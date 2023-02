Ile señala el patriarcado con crudeza en "Nacarile"

Ileana Cabra Joglar, mejor conocida como Ile, formó gran parte de su carrera musical dentro de la agrupación Calle 13, pero ahora, a ocho años de la separación del grupo, busca poner mucho más en juego sus ideas femeninas.

Con su última producción Nacarile, el tercer disco en su etapa cómo solista, hace referencia a una expresión boricua que quiere decir “no”, pero con mucha más intensidad y determinación.

“Surgió un poco como chiste, pero nos dimos cuenta de que cada canción tiene su nacarile, entonces fue como mi determinación de decir no, no me voy a quedar estancada en esta incomodidad sino que voy a buscar cómo trascenderla”, explica.

Esta incomodidad surgió en la pandemia, con el aislamiento, donde las canciones no fluían como ella normalmente está acostumbrada a trabajar.

“Nunca llegó ese momento de claridad. Como que estaba huyendo, pero cuando pensé que el momento que estaba buscando no iba a llegar, decidí no seguir buscando el perfecto, porque no existe, y fue que todo fluyó”.

Fue así como en este disco, a Ile le fue necesario expresar un sentimiento que la afectaba.

“Creo que hemos ido viendo a través de los años maneras quizás más directas de temas como el feminismo; en este disco busqué decir las cosas de una manera mucho más cruda”.

La canción que mejor representa esa crudeza es “Algo bonito”, que realizó junto a Ivy Queen, una artista que llegó al proyecto por sugerencia de su hermano René Joglar “Residente”.

“Busca redefinir lo que es algo bonito para nosotras, porque seguimos descubriendo cosas a las que nos sigue sometiendo el patriarcado; busca romper los estereotipos de lo que es algo bonito para nosotras, nuestros derechos, buenos tratos, reconocimiento, empatía y solidaridad”.

Así como “Algo bonito”, las otras 10 canciones compuestas y producidas por Ile, están atravesadas por la misma columna vertebral: “El disco tiene una base sólida de reconocer nuestro lugar en este mundo que está tan aplastado para nosotras”, enfatiza.

Otros artistas que lo nutrieron fueron Mon Laferte, Natalia Lafourcade y el rapero Trueno.

El disco, que ya está disponible en plataformas, será presentado en vivo en una gira por EU.

"En este disco busqué decir las cosas de una manera más cruda, porque la vida es así”

- Ile, cantante