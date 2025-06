El próximo jueves 12 de junio a las 19:00 horas, los suscriptores de El Gran Diario de México tendrán la oportunidad de asistir a una charla exclusiva con Félix Fernández Christlieb, ex portero del Atlante, comentarista, escritor y analista deportivo.

Bajo el título “¿Qué expectativas genera la Selección Mexicana a un año del Mundial?”, Fernández ofrecerá sus perspectivas sobre los retos y obstáculos que enfrenta el Tricolor rumbo a la próxima Copa del Mundo. Su visión crítica y experiencia como jugador de selección nacional será clave para entender el presente y futuro del futbol mexicano.

Una charla para compartir y convivir

Además del análisis deportivo, los asistentes podrán convivir con Félix Fernández, compartir experiencias y tomarse la foto del recuerdo con el ex seleccionado nacional. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de EL UNIVERSAL, donde los suscriptores de este diario podrán asistir gracias a los beneficios de su membresía plus.

Sobre Félix Fernández Christlieb

Félix Fernández Christlieb debutó como portero en la Selección Nacional Sub-17 y fue suplente de Jorge Campos en el Mundial de 1994. A lo largo de su carrera profesional fue parte de clubes como el Celaya, el Puebla y el Atlante.

Además de su trayectoria en las canchas, se ha desarrollado como conductor de programas deportivos en radio y televisión. Es autor de los libros Guantes blancos: Las redes del futbol y Futbol, entre balones y valores: de la moral con los pies a las patadas con la cabeza. Actualmente, escribe una columna semanal en EL UNIVERSAL, publicada cada viernes.

¡No te pierdas este encuentro único con Félix Fernández!

Jueves 12 de junio

19:00 horas

Av. Bucareli 8, Col. Centro

