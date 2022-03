Zacatecas.- Al reprochar la cobertura periodística que se da en torno a la violencia en Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila acusó a los medios de comunicación de convertirse en “promotores de las organizaciones criminales” por difundir las escenas de terror que cometen los grupos delictivos en la entidad.

Al iniciar una conferencia para dar a conocer los avances de la estrategia de seguridad del Plan Zacatecas II, de entrada, reiteró que este tema es parte de “la herencia maldita” y que no es privativo de la entidad, de inmediato increpó: “porque luego hay muchos falsos redentores, hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que ha hecho mucho daño”.

Añadió: “Me atrevo a decir que, inclusive, hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales (…) hoy son quienes difunden, promueven las escenas del terror de la estrategia del crimen”.

En la conferencia, un periodista le pidió al gobernador que especificara cuáles medios de comunicación tienen esa presunta asociación con la delincuencia organizada, al señalar que no se ha visto que los medios de comunicación profesionales difundan narcomantas o mensajes delictivos, además le recordó al mandatario que en Zacatecas se han registrado agravios contra reporteros.

Aunque en su respuesta, Monreal Ávila no fue concreto, sí dejó ver que los medios nacionales son parte de esos promotores del crimen, pero sin precisar nombres sólo se limitó a decir: “No me refiero a los de acá (Zacatecas), de lo que se publica a veces en medios nacionales o en otro, que les piden que hagan publicación de tal o cual acción o cosa (…) Yo me refiero a la difusión o promoción que, de nadie es desconocido, porque luego como dicen, la nota vende”.

Los resultados que dio a conocer el gobernador dijo que son referente a los últimos cuatro meses, al destacar que a partir del 25 de noviembre del año pasado se puso en operación el Plan de Seguridad, porque su gobierno tomó la decisión de acogerse a la estrategia nacional, además de informar que hoy llegaron 228 nuevos elementos de la Guardia Nacional para la vigilancia de la red carretera, específicamente en los tramos de mayor riesgo con límites de Durango, Coahuila y San Luis Potosí.

En ese evento, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco destacó que el índice de los homicidios dolosos en la entidad ha disminuido un 25%, de acuerdo a un comparativo de enero-marzo de 2021-2022.

Respecto a las estadísticas de homicidios dolosos en los primeros tres meses del presente año, Murillo informó que en enero ocurrieron 139, en febrero 86 y en marzo 93.

afcl