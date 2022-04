Yuriko teme por su vida tras agresiones de vecino

Juriquilla.— “Nunca pensé que esto fuera a pasar”, exclama Yuriko Guillén, la mujer que fue agredida la tarde del miércoles en el condominio Valle de Juriquilla, ataque que fue viralizado a través de redes sociales.

En el video se pueden ver los golpes de los que fue víctima la mujer por parte de su vecino, de nombre Israel “N”.

Según relata, el hombre ya había mostrado signos de agresión en contra de los vecinos del lugar; sin embargo, el problema con ella inició el domingo 17 de abril, cuando Yuriko se encontraba con su hija y unos familiares en el área común y el hombre se acercó a gritarle.

“Por el uso de áreas verdes eran los conflictos que teníamos normalmente con el señor, porque no admite que se le pongan reglas en el condominio, tenemos un reglamento interno [...] el domingo, el guardia en turno fue a verificar una situación con sus hijos y el señor pensó que yo había sido la culpable de esa situación, me encontró en el área verde con mi hija y me empezó a reclamar”, comenta.

El día de la agresión, ella estaba sola y la ayuda llegó después de que él la golpeara.

“Estaba en esta área común del fraccionamiento, estaba cuidando a mi hija y mi sobrino, cuando el señor de la nada salió de su casa gritándome, me vino a agredir, me dijo que me iba a matar. Me golpeó, me puso un cuchillo en el cuello, cuando puso el cuchillo, mi hija gritó muy espantada: ‘¡Auxilio, van a matar a mi mamá!’”.

El hombre, además de golpearla, le reclamaba por supuestamente haber agredido a su esposa: “Me reclamaba que yo había agredido a su esposa, su esposa estaba sentada en una silla cerca de mí, con su bebé. Yo a ninguno de los dos les dirijo la palabra. No sé, la verdad, si a la señora cuando yo llegué puse música en mi celular, no sé si esa fue la molestia, si le dijo algo a él, porque él llegó gritándome que no me metiera con su familia, que me iba a matar, que ya me lo había advertido”, dijo.

Mientras ocurrían las agresiones, Yuriko gritaba por auxilio al guardia, y pese a los gritos de la mujer y su hija, ni el vigilante, ni dos jardineros que se encontraban en el sitio hicieron nada por defenderla, fueron los vecinos y el hijo mayor de ella los que arribaron a su auxilio.

Pero las agresiones físicas de Israel “N” no fueron las únicas de las que fue víctima la mujer, pues en las diferentes unidades de la fiscalía a las que acudió intentando interponer una denuncia, en todas fue tratada como si lo que le ocurrió no fuera suficiente para tomar en consideración su caso, fue hasta que se volvió viral que aceptaron tomarle la declaración e ingresar la denuncia.

“Acudí y me dijeron que no me podían levantar la denuncia porque el señor no me había agredido sexualmente, ni era algo mío, un familiar directo, que ahí no funcionaba. Me mandaron a la Fiscalía 5 y me dijeron que no estaban en tiempo y les dije que temía por mi vida y la fiscal me dijo: ‘Váyase a un hotel’”.

“Me fui a la fiscalía general y la contestación de quien me atendió, vía telefónica, me acompañaba mi expareja, el papá de mis hijos, y les comentó: ‘La señora viene herida, golpeada, ¿y si este hombre se mete a su casa a matarla?’, la contestación de la fiscal fue: ‘Pues señor, el día de mañana la denuncia no va a ser por agresiones, va a ser por homicidio”.

“Desafortunadamente hasta que se volvió viral el video fue cuando tuve un poco de atención de la fiscalía, pero al día de hoy yo no tengo un resultado real, yo sigo temiendo por mi vida porque no hay una orden de aprehensión”, dice alarmada.