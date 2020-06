Yucatán rechaza solicitud de restauranteros para trabajar fines de semana

Mérida, Yucatán.- El gobernador Mauricio Vila Dosal rechazó la solicitud de restauranteros para extender los horarios de funcionamiento de esos sitios durante los fines de semana tal como le pidieron en días pasados y dijo que esto podría darse hasta que Yucatán entre a la "Ola 2" de la reactivación económica.

Actualmente Yucatán está en el Semáforo Naranja, pero este jueves podría cambiar de acuerdo a lo establecido en los protocolos de salud.

Particularmente este fin de semana en que de acuerdo a las fechas, se celebraría el "Día del Padre" y el gobierno local pidió a la gente evitar reuniones y saludos entre familias pese a que Yucatán está en Semáforo Naranja, porque la vigilancia y cuidado en relación al Covid-19 continúa.

“No por ceder a presiones de ciertos gremios, que son muy válidas y que están justificadas, vamos a poner en riesgo la vida de miles de yucatecos” dijo el mandatario estatal Vila Dosal.

Hay que recordar que los restauranteros dicen que han cerrado 4 mil negocios después de la contingencia sanitaria y que trabajar en un 25 por ciento de su capacidad y solo de lunes a viernes, no les permitirá reponerse económicamente hablando y en el empleo de sus trabajadores.

El gobierno local recordó que el sector restaurantero esta contemplado para la “Ola 2” que debe iniciar su reactivación dependiendo de los niveles de contagio y que podría ser a partir del próximo 22 de junio, esto si la ocupación hospitalaria, la tasa de crecimiento y de reproducción del virus están controladas.



“He escuchado a algunos empresarios decir que de todas maneras la gente se va a morir, eso para algunas personas puede ser aceptable, no para un gobierno, ya que nuestra obligación es hacer lo que está en nuestras manos para minimizar los riesgos de esta pandemia y así lo estamos haciendo de forma muy responsable” expresó el gobernador.



Insistió en la postura del Gobierno estatal de poner en marcha una reactivación económica escalonada y paulatina, por lo que será necesario evaluar antes los primeros 14 días de la “Ola 1” para conocer su impacto en el número de contagios al incrementarse la movilidad.



Vila Dosal hizo notar que está latente un rebrote del Covid-19 ya que muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares luego de las inundaciones que dejaron las lluvias de la tormenta tropical ‘Cristóbal’.



El gobernador dijo que si no se hacen bien las cosas volverán a cerrar los negocios y citó que en Pekín, China, cerraron la ciudad por 31 casos diarios, “aquí ya tenemos un promedio de 60 nuevos contagios todos los días”, subrayó.



El mandatario apeló a la solidaridad de los empresarios ya que “por el tema económico no podemos poner en juego la vida de las personas”.

rmlgv/rcr