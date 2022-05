Yolanda Martínez Cadena. Lo que sabemos sobre la desaparición de la joven en NL

Yolanda Martínez Cadena, una joven de 26 años, desapareció el 31 de marzo en Nuevo León y este fin de semana fue hallado un cuerpo que coincide con las vestimentas que llevaba la última vez que se le vio.

Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre el caso de Yolanda Martínez.

Polémica por videos en los que aparece Yolanda

La joven de 26 años desapareció después de salir de la casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza.

Su caso ocurrió nueve días antes de la desaparición de Debanhi Escobar, otra joven de 18 años cuyo caso generó conmoción y tras el feminicidio de Maria Fernanda, una universitaria que fue hallada muerta en una casa de Apodaca.

Amigos y familiares se movilizaron para exigir su presentación con vida. Mientras, las autoridades emitieron su ficha de búsqueda y en los primeros días se revelaron videos en los que se apreciaba a la joven.

Sin embargo, en un principio la familia no aceptaba que se tratara de Yolanda.



Gerardo Martinez, padre de Yolanda Martínez Cadena, exigió la detención de un sospechoso por la desaparición de su hija y dijo estar muy molesto por la falta de capacidad de la Fiscalía para proceder contra el presunto responsable.

Más tarde, la familia aceptó que la mujer de los videos presentados era Yolanda.

No se fue de manera voluntaria

El cinco de mayo, a 37 días de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, su padre, sostuvo una reunión durante tres horas con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tras la que rechazó que su hija haya huido voluntariamente y sin comunicar su decisión o destino, pues reiteró que tenía mucha comunicación con ella, había pendiente la fiesta de su hija que cumplió cuatro años el 29 de abril, y andaba buscando otro trabajo, porque dejó el que tenía a fin de que su actividad laboral le permitiera cuidar a su niña.

Andaba buscando trabajo porque el que tenía lo había abandonado por cuestión de horarios, que no se acomodaban a los cuidados de su niña.

Sobre lo que dijo el gobernador Samuel García, que Yolanda pudo huir porque había acoso por parte de un tío, hermano de la mamá, que en estado de ebriedad se metía al cuarto de Yolanda, comentó, “bueno, así lo indica la carpeta de investigación, pero esa información se las daría apenas el señor gobernador, porque él fue el que sacó esa información de la carpeta, pues llegó a un punto en que está involucrado el tío”.

Y ese tío, agregó, “no está arrestado ni nada, sólo está investigado, igual que Eduardo, la ex pareja sentimental” de Yolanda. “Pero eso a nosotros no nos arroja mucho”.







Estoy preparado mentalmente no de ahora sino de toda mi vida, que aceptaré cualquier cosa, nada más que no me dejen a mi hija como a un animal, que no me la dejen tirada en cualquier lugar, que me digan dónde está, no sé cómo actúe la ley, ni contra quién, pues lo único que me importa es que mi hija aparezca, declaró José Gerardo Martínez.





Ofrecen 100 mil pesos de recompensa para localizar a Yolanda

La Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León ofreció el 5 de mayo una recompensa de cien mil pesos a quien proporcione información que ayude a encontrar a Yolanda Martínez.



Cabe recordar que el pasado 14 de abril, a raíz de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el gobernador Samuel García Sepúlveda anunció el pago de recompensas a quienes ayuden con información a localizar personas desaparecidas, medida que entró en vigor a partir del 15 de abril, a una semana de la desaparición de la joven estudiante de leyes.





Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez

José Gerardo Martínez fue hospitalizado el sábado 7 mayo, un día antes del hallazgo de un cuerpo con vestimentas similares a las de Yolanda.



En un audio que compartió a través del grupo de Whatsapp, que organizó para compartir información sobre sus actividades para tratar de localizar a su hija, Gerardo Martínez señaló que no se ha sentido bien de salud desde hace unos cuatro días, “pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería para mi búsqueda” de Yolanda.



Explicó que optó por hospitalizarse para que se le indujera a dormir bien y así descansar un poco, ya que tampoco ha conciliado el sueño en los días recientes.

Agregó que logró dormir mejor, pero sigue convaleciente y confiaba que para este lunes estaría repuesto para continuar con las labores de búsqueda.



Hallan cadáver con vestimentas similares

La tarde del domingo fue localizado el cuerpo en descomposición de una mujer en una zona de matorrales en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que una mujer que recolectaba leña en el monte, realizó el hallazgo a unos cien metros de la calle Hortelanos, cerca de la carretera a San Mateo, en la colonia Los Huertos, y de inmediato llamó al número 911 para notificar el hecho a las autoridades.

El cuerpo fue localizado a unos 11 kilómetros del sitio donde fue vista por última vez, mismo que según familiares de la joven, es muy peligroso, pues sujetos en automóvil acosan a las mujeres y tenían temor de que la hubieran “levantado”, pues tenían información de que la habían visto subir por la calle Francia 86, hacia las faldas del Cerro de la Silla, pero no llegó a la casa de amigas que habría ido a visitar.



Cuerpo tiene más de tres semanas de descomposición

Griselda Núñez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, dijo que las vestimentas del cadáver que coinciden con el reporte de Yolanda son una blusa negra con rayas, pantalón de mezclilla color azul, tenis negros y una bolsa negra.

También, mencionó que presentaba más de tres semanas de "evolución" (descomposición) y que se encontraba en el Semefo donde se le practican exámenes para determinar las causas de la muerte y pruebas de genética para saber si se trata de Yolanda Martínez.

