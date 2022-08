“Yo le pido a Dios que sea él”; madre viajará de Sonora a Jalisco, cree que joven indigente es su hijo

Sonora.- Una luz de esperanza ilumina a Veronica Barraza. Después de buscar incansablemente bajo tierra a su hijo, viajará a Zapopan, Jalisco porque cree que un joven indigente es Uriel Alexis.

"Yo le pido a Dios que sea él”, expresó ilusionada la humilde mujer que hará toda clase de esfuerzos para encontrarse con la persona en situación de calle reportada en redes sociales por el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora.

“Solicitamos el apoyo para localizar a la familia de el joven Alexis, quien se encuentra en calidad de indigente en el estado de Jalisco; dice ser originario del estado de sonora, si alguien sabe de su familia pueden comunicarse con nosotros por vía WhatsApp o messenger, se encuentra en el municipio de Zapopan, Jalisco”, fue el mensaje publicado que rápidamente se hizo viral.

La publicación pronto llegó a la señora Verónica, ya que amigos, conocidos y usuarios de Internet, cotejaron los rostros.

En un principio comentó: “Buenos días, amigos y conocidos y los que están preguntando por mi hijo Uriel, quiero informales, que todavía no tengo una repuesta clara de que si es o no es , estoy esperando la fotos de la mucha que me esta haciendo el favor de tomarle las fotos de los tatuajes que Uriel tiene para descartar que sea él, en cuanto me mande las fotos de los tatuajes, les hago saber!! Muchas gracias !! Por preguntar”.





Uriel fue privado de la libertad en su domicilio

Ahora, la ilusionada madre pide a Dios que la encuentre con su “niño” Uriel Alexis Barraza Bojórquez, privado de la libertad en su domicilio en Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, el 19 de diciembre del 2019.

“El próximo domingo voy a ir a Guadalajara, pero si no es mi hijo ojalá me pueda traer a ese muchacho para ayudarlo a encontrar a su familia", externó.

Hace un año se integró a las búsquedas del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón para localizarlo, ahora ya alista su maleta para encontrarlo.

La persona que lo socorrió y reportó al colectivo de Jóvenes Buscadores de Sonora, lo perdió de vista, desapareció; estaba muy golpeado.

Verónica viajará a Jalisco acompañada de Nora Lira, la líder del colectivo de búsqueda.



Sobre las fotografías publicadas del joven, la representante del grupo de búsqueda reconoció un cierto parecido y que se llame Alexis es una esperanza, dijo.

Verónica no tiene recursos económicos para hacer la travesía y sufragar la estadía en Jalisco, por lo que pide apoyo a quien desee ayudarle comunicarse con ella al teléfono 644 457 0022.

La delegación en Cajeme de la Fiscalía de Sonora, informó que establecerá contacto, a través de las Direcciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de ambas Fiscalías, para apoyar a la madre buscadora.

UNA FE QUE CONTAGIA

Los mensajes llenos de Fe y Esperanza hacia Verónica Barraza se multiplican en redes sociales.

Familiares, amigos y usuarios de Facebook, le desean toda clase de parabienes.

“Amiga Dios es grande, tu nunca dejaste de buscar a tu hijo, nunca perdiste la Fe, esperemos primero Dios y así sea. tqm amiga, estoy contigo siempre”.

“Esperemos y sea él y pronto pueda abrazar a su hijo mi amiga que tanto a sufrido”.

“Yo también creo que si, primero Dios y la Verito ya tenga pronto en sus brazos a su hijo”.

“Dios haga el milagro y regrese a los brazos de su madre”.

“Dios quiera que si sea, hay que tener fe. Nuestras oraciones por usted y su viaje con una gran esperanza de encontrar a su niño”.

