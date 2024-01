Zacatecas.- “Este 6 de enero se ha cumplido un año de la desaparición de mi hermana, para nosotros este día ya no tiene nada de especial, ni hay alegría, al contrario, es un día de dolor y de amargura, porque hace un año mi hermana ya no regresó a partir la rosca con nosotros, porque se la llevaron y desde entonces no sabemos nada de su paradero", dice Christian Castillo, hermano de la joven.

La maestra de telesecundaria Diana Laura Castillo Hurtado, de 24 años de edad, vivía en Aguascalientes, pero ese día llegó muy contenta a visitar a sus padres en su pueblo natal de Villa García, ubicado en la zona sureste de Zacatecas, ya que se reuniría con la familia para partir la Rosca de Reyes.

Antes de la reunión, Diana salió a pasear por el pueblo en su coche junto con su amigo Alejandro Rodríguez Andrade, quienes alcanzaron a visitar a una de sus hermanas que tiene un local de comida, pero antes de las 9 de la noche se retiraron para dar una vuelta y después irían la casa de sus papás para partir la rosca, pero jamás llegaron.

Al iniciar una búsqueda en redes sociales y en el pueblo, la familia supo que un comando interceptó el carro color mostaza de su hermana y personas armadas los sacaron por la fuerza y se los llevaron con rumbo desconocido. A los 15 días, el vehículo fue encontrado cerca de la comunidad El Nigromante, en el municipio de Pinos.

Desde entonces, no hay más información ni avances en la investigación, mientras en su familia dice que ya no hay paz, "porque se vive siempre en la incertidumbre cuando se tiene una persona desaparecida".

Exigimos siga la búsqueda

En entrevista con EL UNIVERSAL, el hermano de Diana señala que enero y febrero del año pasado fueron de los únicos meses en los que se supo de las búsquedas en campo, pero de abril en adelante, realmente cesaron estas acciones por parte de la autoridad.

Refiere que sí ha visto que desde hace más de medio año se instaló en el municipio de Villa García una base del Ejército que han bajado la tensión en la cabecera municipal, sin embargo, considera que la presencia de los grupos criminales sigue en varias comunidades de ese municipio, principalmente las que colindan con el municipio de Pinos, donde fue encontrado el vehículo de la maestra.

Refiere que diario su padres y toda la familia siguen orando por la pronta localización de su hermana y su amigo Alex, incluso, cada semana habla a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía zacatecana, para ver si hay algún dato sobre la investigación, más aún cuando sabe que hubo algún operativo por esa región, pero, nunca haya nada nuevo que aporte datos.

Considera que lamentablemente algunas de las desapariciones que tomaron relevancia y generaron movilizaciones el año pasado como el de su hermana, así como el de los jóvenes de Colotlán, Jalisco, han obligado a las autoridades de seguridad a implementar operativos en las que quizá recientemente han dado a conocer recientemente rescates de personas que fueron privadas de la libertad por grupos armados, pero, insiste que aunque celebra esos logros, deja en claro que a los casos anteriores no se les debe dar carpetazo y la búsqueda debe seguir.

“Hoy veo que el gobierno estatal anuncia un proyecto de pacificación en Zacatecas. ¡Qué bueno!, estoy totalmente de acuerdo que se haga y que se logre, pero con una sola petición: Que no nos olviden a los que ya nos pasaron las cosas delictivas, a las víctimas de antes, que no sea un borrón y cuenta nueva, porque la gente que tenemos desaparecidos seguimos sufriendo mucho, y somos muchos en esa situación, aún hay muchos casos en Zacatecas sin resolver”, asienta Christian Castillo.

