“Vivo con la angustia de no saber de mi hija”

Chihuahua.— “¿Cómo me voy a sentir yo en este momento sin saber en tanto tiempo de mi hija? Me siento desesperada, pero Dios me da fortaleza”, dice Francisca, la madre de Daniela Jazmín, de 31 años de edad, quien desapareció en la ciudad de Chihuahua el pasado 1 de marzo.

Daniela Jazmín Reyes González nació el 17 de diciembre de 1990. Tiene tres hijos y, de acuerdo con su madre, ella siempre regresaba a su casa, por lo cual desconoce cuál sería la razón por la que ahora no lo hizo.

Daniela Jazmín vive en la casa de su mamá, ubicada en la colonia Agrícola Francisco Villa, sin embargo, en ocasiones acostumbraba quedarse con su abuela.

“Estoy en la angustia desesperante de no saber nada de mi hija. Si saben algo de mi hija Daniela, háganmelo saber”, agregó su madre en una conferencia de prensa efectuada en esta ciudad.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla y una bolsa color blanco. Como seña particular se destaca un tatuaje que tiene en el brazo con su nombre: Jazmín Reyes.

Actualmente, la madre de la joven tiene el acompañamiento del grupo Justicia para Nuestras Hijas, quienes han realizado rastreos como parte de las diligencias que inician cuando se tiene el reporte de una desaparición.

“El día de su desaparición Daniela sale, va y lleva a sus hijos a la escuela en la mañana, los recoge y sale de nuevo. No ha regresado desde el primero de marzo. La madre pone días después una denuncia en la fiscalía de género. La Unidad de Personas Ausentes ha estado muy activa en la búsqueda”, dijo personal del grupo Justicia para Nuestras Hijas, en conferencia de prensa.

Pese a las búsquedas y acciones que se han realizado, hasta el momento no se tiene el dato de dónde podría estar Daniela Jazmín, por lo cual tanto la familia como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM) continúan con la búsqueda de la joven madre.

Realizan rastreos en Chihuahua

El pasado 6 de abril la FEM en conjunto con Justicia para Nuestras Hijas realizaron un operativo de búsqueda y rastreo, con el objetivo de dar con el paradero de Daniela Jazmín.

Las labores se realizaron en las colonias Los Minerales y Porvenir, municipio de Chihuahua.

Pese a la búsqueda, no se tiene ningún indicio de dónde podría estar la joven, por lo cual el colectivo junto con su familia temen por su integridad física.

Actualmente en la pesquisa de Daniela Jazmín se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien dé información útil que ayude a dar con su paradero. Mientras, sus hijos y madre la siguen esperando y buscando.

Faltan cientos

A la fecha, hay más de 800 reportes de desapariciones vigentes en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con datos proporcionados a EL UNIVERSAL por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el estado de Chihuahua entre 2021 y lo que va de 2022 suman 890 reportes de desapariciones vigentes.

De acuerdo con la estadística, de los reportes de desaparición de 2021 existen 640 personas con estatus vigente y en lo que va de este 2022 son 250, para un total de 890. De ese total, 153 son mujeres y 737 hombres, de acuerdo con los datos oficiales presentados.