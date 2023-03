Viudas de mineros reclaman a CFE y STPS

Sabinas.— El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, tuvieron una intensa reunión con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, donde reconocieron el rezago en los trabajos, pero les refrendaron el compromiso para terminar con el rescate de los restos de los 63 mineros.

Las autoridades federales reconocieron que se rescindió el contrato con la empresa que llevaba a cabo los trabajos, debido a que no dio el rendimiento esperado.

“Tuvimos una reunión complicada porque, en efecto, tuvimos un problema con la empresa que ganó la licitación y tenemos un gran retraso”, reconoció Bartlett Díaz.

La secretaria Alcalde Luján aseguró que el compromiso es concluir los trabajos en esta administración y estar en condiciones de rescatar los restos.

“Se tuvo que tomar la difícil decisión de cambiar de empresa, porque a pesar de que se trató de avanzar con ellos, hubo muchas promesas de que ya se iba a avanzar, pero no se dieron los resultados para garantizar el compromiso en tiempo”, comentó.

Informaron que las lumbreras llevan 32% de avance y las rampas de los túneles apenas 7%; sin embargo, aseguraron que las obras de las lumbreras se reanudarán el próximo 14 de abril y las rampas el próximo 1 de mayo. También se comprometieron a que en el primer cuatrimestre de 2024 estarían empezando la búsqueda.

Bartlett Díaz informó que se conformará una comisión para trabajar junto con las viudas y un grupo de especialistas técnicos que representen a las familias en una mesa de trabajo donde se defina con análisis técnico, cuál es la mejor opción de empresa, con capacidades y recursos para retomar los trabajos.

Reunión complicada

La reunión con las familias duró dos horas y media, y durante la misma hubo reclamos a las autoridades. Una de las viudas se retiró molesta y acusó a los funcionarios de decir sólo mentiras.

A las viudas les molestó que las autoridades llegaran a la reunión sin tener la nueva empresa que realizará los trabajos.

“A grandes rasgos no hubo nada. Esperaba más de la reunión, esperaba que ya trajeran el nombre de la empresa, el plan de trabajo para realizarse y que culminaran con el rescate. No le veo el motivo de la visita de Bartlett, simplemente para decirnos lo que ya sabíamos, que se quitó el contrato a la contratista porque no dio el rendimiento que esperaban”, comentó Elvira Martínez, viuda de uno de los mineros.

La mujer desestimó que en un año puedan tener las rampas y expuso que no hay ninguna garantía de que el nuevo contratista haga las cosas correctamente.

“Cómo es posible que tú CFE le aceptes al contratista que traiga una maquinaria que no sirve. Cuál es tu supervisión. Eso es lo que no entiendo”, criticó Elvira Martínez.